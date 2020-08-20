Эксперты: У вернувшейся на рынок смартфонов BlackBerry нет шансов на успех

Новости

В Пакистане из-за сильных ливней погибло 17 человек 15:22
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ 15:22
Медведев: Нужны новые ипотечные программы для ИЖС 15:21
Вывод производства из КНР компаниям США и ЕС обойдется в трлн долларов 15:16
Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту 15:10
В Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления 15:01
Хоккеисты "Трактора" сдали положительный тест на СОVID-19 15:00
Фото: На Кубани военные инженеры построили железнодорожный мост 14:50
На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli 14:43
Детский омбудсмен назвала регионы-лидеры по качеству образования 14:36
На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо 14:36
В Москве открыли четыре мемориальные доски легендарным атомщикам 14:30
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные 14:28
В Беларуси возбудили уголовное дело по статье "Захват власти" 14:26
Netflix продлил сериал "Монахиня-воин" на второй сезон 14:24
Австрийский ресторатор спровоцировал международный скандал с Хорватией 14:17
Нормы рабочего дня педагогов учтут при обновлении системы оплаты труда 14:14
Вильнюс хочет обсудить с Минском ситуацию в Беларуси 13:51
Франция примет первый в 2020 году этап Кубка мира по скалолазанию 13:51
Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K 13:37
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел 13:26
В Беларуси открыт очередной охотничий сезон 13:08
Суд в Москве отправил в колонию банкиров-мошенников 12:56
"Ночь кино" пройдет в столице 29 августа 12:43
Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой революции 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 14:30
Рубрика: Digital

Эксперты: У вернувшейся на рынок смартфонов BlackBerry нет шансов на успех

Текст: Иван Черноусов
Компания BlackBerry вернется на рынок смартфонов в 2021 году. Первым аппаратом станет 5G-смартфон с физической QWERTY-клавиатурой. Эксперты невысоко оценили шансы возрожденного "ежевичного" бренда на успех.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Я не думаю, что попытка реанимировать BlackBerry будет очень успешной, - считает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Есть некая аудитория, которая по старинке любит BlackBerry, аудитория платежеспособная, но сравнительно небольшая. Большинство старых фанатов бренда уже давно "пересели" на Samsung или Apple, и смартфоны компании - это такая экзотика, которая уже ушла".

Смартфоны BlackBerry уходят с рынка

По мнению аналитика, время QWERTY-клавиатур уже прошло. "Люди уже привыкли печатать на сенсорных экранах и вряд ли QWERTY-клавиатура в таком формате, как она была, вернется на смартфоны".

ИТ-эксперт Дмитрий Бевза полагает, что эпоха BlackBerry, как и эпоха Nokia, ушла. "Проприетарная ОС компании Research In Motion не выдержала конкуренции с iOS и Android, - объясняет он. - Фирменная фишка - особо высокий уровень безопасности и конфиденциальности устройств BlackBerry с тех пор, как смартфоны BlackBerry получили Android, а сам бренд перешел к китайской TCL, тоже канула в лету. Физическая клавиатура тоже проиграла в удобстве использования виртуальной".

Специалист отметил, что в качестве эксперимента последний месяц пользовался смартфоном BlackBerry как вторым аппаратом. "Переход с сенсорного смартфона на девайс с физической клавиатурой - это как перейти с нового автомобиля на раритетный. Ощущения интересные, но ездить на нем не очень удобно. Поэтому я не дам новым владельцам бренда не единого шанса на успех", - заключил Бевза.

Фото: Xiaomi
Новый Xiaomi Mi Band 5 пришел за 3290 рублей в Россию. Брать или нет?

Обозреватель 3DNews.ru Александр Бабулин придерживается схожей позиции. "Это не первый заход компании на рынок смартфонов, - говорит он. - Основная масса людей уже забыла про существование этого бренда, смартфоны на Android с QWERTY-клавиатурами не имели особого успеха еще во времена сотрудничества канадцев с TCL. Корпоративный сегмент, который может нуждаться в защищенном смартфоне, также перешел на устройства других компаний. Перспективы обновленной BlackBerry довольно туманны, их практически нет".

Digital Гаджеты Экономика Бизнес Крупные компании

Главное сегодня

ФСБ пресекла попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса
В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
России предсказали доминирование на мировом рынке зерна