Эксперты: У вернувшейся на рынок смартфонов BlackBerry нет шансов на успех

Компания BlackBerry вернется на рынок смартфонов в 2021 году. Первым аппаратом станет 5G-смартфон с физической QWERTY-клавиатурой. Эксперты невысоко оценили шансы возрожденного "ежевичного" бренда на успех.

"Я не думаю, что попытка реанимировать BlackBerry будет очень успешной, - считает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Есть некая аудитория, которая по старинке любит BlackBerry, аудитория платежеспособная, но сравнительно небольшая. Большинство старых фанатов бренда уже давно "пересели" на Samsung или Apple, и смартфоны компании - это такая экзотика, которая уже ушла".

По мнению аналитика, время QWERTY-клавиатур уже прошло. "Люди уже привыкли печатать на сенсорных экранах и вряд ли QWERTY-клавиатура в таком формате, как она была, вернется на смартфоны".

ИТ-эксперт Дмитрий Бевза полагает, что эпоха BlackBerry, как и эпоха Nokia, ушла. "Проприетарная ОС компании Research In Motion не выдержала конкуренции с iOS и Android, - объясняет он. - Фирменная фишка - особо высокий уровень безопасности и конфиденциальности устройств BlackBerry с тех пор, как смартфоны BlackBerry получили Android, а сам бренд перешел к китайской TCL, тоже канула в лету. Физическая клавиатура тоже проиграла в удобстве использования виртуальной".

Специалист отметил, что в качестве эксперимента последний месяц пользовался смартфоном BlackBerry как вторым аппаратом. "Переход с сенсорного смартфона на девайс с физической клавиатурой - это как перейти с нового автомобиля на раритетный. Ощущения интересные, но ездить на нем не очень удобно. Поэтому я не дам новым владельцам бренда не единого шанса на успех", - заключил Бевза.

Обозреватель 3DNews.ru Александр Бабулин придерживается схожей позиции. "Это не первый заход компании на рынок смартфонов, - говорит он. - Основная масса людей уже забыла про существование этого бренда, смартфоны на Android с QWERTY-клавиатурами не имели особого успеха еще во времена сотрудничества канадцев с TCL. Корпоративный сегмент, который может нуждаться в защищенном смартфоне, также перешел на устройства других компаний. Перспективы обновленной BlackBerry довольно туманны, их практически нет".