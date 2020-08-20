Экспорт российской продукции АПК за первые полгода 2020 года вырос на 18%

По итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия экспортировала продукции АПК на сумму более 13 млрд долларов - на два млрд долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, покупателем номер один нашей агропродукции является Китай: за шесть месяцев 2020 года страна импортировала российского продовольствия на сумму 1,9 млрд долларов (на 35% больше, чем в первом полугодии 2019 года). На втором месте - Турция с показателем 1,5 млрд долларов (+42%), на третьем - Казахстан, объем поставок в который составил 974 млн долларов (+20%).

"Наращиванию поставок способствуют в том числе меры государственной поддержки, направленные на стимулирование производства продукции агропрома и ее сертификацию. Кроме того, Минсельхозом России и другими ведомствами ведется активная работа по открытию и расширению доступа для отечественных производителей на перспективные зарубежные рынки. В первом полугодии наша продукция экспортировалась в 149 государств мира. Уверена, что благодаря повышению конкурентоспособности российского продовольствия количество стран - торговых партнеров России, как и объемы экспорта, будут только возрастать", - считает Виктория Абрамченко.

Она отметила, что по итогам полугодия рост объемов экспорта произошел практически по всем основным группам товаров продукции АПК. Но главными драйверами стали растительные масла и зерновые. Также значительный рост зафиксирован по мясной продукции и сахару.

Традиционно основным экспортным товаром является зерно - на его долю в первом полугодии этого года пришлось 27% от всего экспорта продукции АПК. В физическом объеме экспорт зерновых увеличился на четверть (до 17,6 млн тонн) - за счет пшеницы, кукурузы и ячменя. Крупнейшими странами-покупателями российского зерна в этом году остаются Турция, Египет и Саудовская Аравия.

После рекордного урожая масличных в прошлом году экспорт продукции масложировой отрасли в первой половине 2020 года вырос почти на треть (31%) - до 2,5 млрд долларов (+31%). А экспорт подсолнечного масла увеличился на 38%. Основным покупателем остается Китай, который за полгода нарастил закупки российской масложировой продукции втрое - до 577 млн долларов. Из них почти половина пришлась на подсолнечное масло. В тройку экспортеров масложировой продукции также входят Турция и Индия.

Кроме того, в 1,7 раза увеличились поставки за рубеж мясной и молочной продукции (до 343 тысячи тонн или 564 млн долларов). В большей степени это удалось сделать за счет мяса птицы - его экспорт увеличился в 2,2 раза, а поставки в Китай - почти в десять раз.

Также на четверть (до 2,1 млрд долларов) вырос экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. В основном положительную динамику обеспечил сахар - его поставки по сравнению с прошлым годом выросли в 4,8 раза. Ключевыми импортерами российской продукции стали Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

По паспорту проекта "Экспорт продукции АПК", по итогам 2020 года экспорт сельхозпродукции и продовольствия должен составить 25 млрд долларов. По прогнозам Минсельхоза, этот показатель будет выполнен. По мнению экспертов, в этом году объем экспорта может стать рекордным, превысив 26 млрд долларов - прежде всего за счет хорошего урожая зерна и масличных.