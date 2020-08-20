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20.08.2020 18:36
Рубрика: Экономика

Субтитры авансом

Экспортеры ИТ-продуктов и кино получат субсидии
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
На разработку субтитров, дубляж и маркетинговое продвижение за рубежом российских фильмов, анимации и ИT-продукции государство выделило 300 млн рублей. Российский экспортный центр (РЭЦ) завершил прием заявок на субсидию и в ближайшее время определит проекты, которые получат господдержку. Программа рассчитана на два года.

Это первая экспортная субсидия, предоставляемая в виде аванса, - компании сначала получают финансовые средства, а потом отчитываются по ним. Это существенно снижает риски экспортеров, так как обычно компаниям приходится тратить собственные средства, а потом по отчету возвращать их за счет субсидий.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Согласно постановлению правительства 210 млн рублей рассчитаны на поддержку разработчиков аудиовизуальной продукции, а 90 млн рублей - на поддержку разработчиков программного обеспечения и других ИT-продуктов.

Всего по программе подали заявки 12 компаний на сумму более 392 млн рублей, окончательно проекты-участники отберут на межведомственном комитете минэкономразвития после проверки документов в РЭЦ.

Сейчас у зарубежных онлайн- и ТВ-трансляторов возросла потребность в новом контенте. Нужно ловить момент и продвигать свои продукты, считает Евгения Данильченко, руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ. "Мы надеемся в течение сентября завершить отбор проектов, и компании смогут приступить к их реализации", - говорит она. Субсидия позволит компенсировать до 70% затрат компаний. Объем запрашиваемой субсидии не должен превышать 20% плановой экспортной выручки для IT-продукции и 30% для кино и анимации.

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