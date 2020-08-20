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20.08.2020 14:17
Рубрика: Культура

Фонд "Открытое Море" представит международный Проект "Музыка Мира" в Болгарии

22 августа 2020 года в 20.00 на сцене Античного римского театра (Plovdiv Roman Theatre) в городе Пловдив (Болгария) состоится третий концерт проекта "Музыка Мира". Оркестр Пловдивской Оперы под управлением дирижера Диана Чобанова - лауреата IV Между-народного австро-венгерского конкурса дирижеров - исполнит три части "Симфонии № 7" Дмитрия Шостаковича.

"Симфония № 7" выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича, написанная в годы Второй мировой войны, уже стала главной музыкальной темой проекта "Музыка Мира". В 1941 году это произведение облетело весь мир и вселило надежду в серд-ца людей, сегодня проект "Музыка Мира" продолжает этот международный музыкальный диалог о мире. Концерт состоится в Пловдивском античном театре - в одном из наиболее хорошо сохранившихся римских театров, расположенном в самом центре города Пловдив.

"Музыка Мира" - международный музыкальный проект, созданный по инициативе Фонда "Открытое Море" при поддержке музыкантов со всего мира. Лучшие симфонические оркестры, дирижеры и солисты принимают участие в мероприятиях проекта, которые в 2020 году посвящены 75-летнему юбилею Великой победы. Основой проекта являются произведения великих русских композиторов, исполняемые в самых известных и автори-тетных концертных залах мира.

Первые два мероприятия проекта "Музыка Мира" прошли в условиях отмены концертов из-за пандемии, закрытия границ и введенного режима жесткого карантина, но это не стало препятствием для инициаторов проекта: Музыканты выступили онлайн перед огромными аудиториями. Несколько миллионов человек смотрели трансляции, поддерживаемые популярными интернет-бродкастерами и телевизионными каналами.

Прямую трансляцию концерта можно посмотреть на сайте.

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