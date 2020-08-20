Франция примет первый в 2020 году этап Кубка мира по скалолазанию

21 августа во французском Бриансоне стартует первый в 2020 году этап Кубка мира по скалолазанию. Франция принимает соревнования в лазании на трудность.

Спустя 10 месяцев Кубок мира в молодом олимпийском виде спорта возвращается. Перерыв, связанный с пандемией COVID-19, затянулся - вместо апреля, когда должен был стартовать турнир в 2020 году, на календаре уже август. IFSC неоднократно переносила и отменяла изначально запланированные этапы. Не обошла стороной эта участь и Бриансон, который должен был встретить скалолазов в июле.

Нынешний сезон Кубка мира пройдет без розыгрыша главного трофея. На кону только медали. А еще одна символическая, но весомая награда - возможность соревноваться, которой долгие месяцы все спортсмены были лишены. К сожалению, и сейчас в условиях пандемии представители ряда сборных не могут участвовать в соревнованиях в силу различных обстоятельств и ограничений, действующих в разных странах. Поэтому результаты на этапах КМ в нынешнем году не будут идти в зачет Кубка мира и мирового рейтинга.

Не будет в Бриансоне и спортсменов сборной России - въезд в страны Евросоюза ограничен.

По предварительным заявкам на официальном сайте IFSC, на этапе выступят 98 человек из 13 стран. В их числе Австрия, Бельгия, Бразилия, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Сербия, Словения, США, Украина, Франция, Чехия. В списке участников - действующий обладатель Кубка мира в лазании на трудность и чемпион мира-2019 в этой дисциплине Адам Ондра из Чехии. Из топ-10 минувшего кубкового сезона также выступят испанец Альберто Гинес Лопез, итальянец Стефано Гисолфи, немец Александр Мегос. У женщин из десятки сильнейших КМ-2019 во Францию едут действующая чемпионка мира в лазании на трудность Янья Гарнбрет (Словения) и австрийка Джессика Пилз.

Соревнования пройдут в соответствии с дополнениями к правилам, которые IFSC приняла на время пандемии COVID-19. Документ включает в себя нововведения, связанные с гигиеной, социальной дистанцией и использованием средств индивидуальной защиты.