ФСБ пресекла попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса

ФСБ России провела спецоперацию, в результате которой была вскрыта и пресечена акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину российского гражданина. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, гражданин России, которого пытались похитить - это один из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавший активное участие в боевых действиях против ВСУ.

На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемых мужчин. Один из них в наручниках говорит оперативникам: "Я не понимаю в этом, но надо было дать объявление, чтобы его - того…" - и показывает жестом за спину, то есть, видимо имея ввиду выманить, украсть и переправить на Украину.

По данным ФСБ, организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства лидера ДНР Александра Захарченко.

Непосредственно при попытке похищения сотрудниками ФСБ были задержаны члены организованной преступной группы граждане России - Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В.

"По указанию украинских спецслужб члены преступной группы вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР", - добавили в ФСБ.

При этом для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о якобы "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия".

В свою очередь, как отметили в российский спецслужбе, Байдала и Мищенко сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного насильственного похищения гражданина России. За "работу" Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова 200 тысяч долларов США и уже выплатили аванс - 50 тысяч долларов. При этом якобы "задержанный" на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е.А.

Как подчеркнули в ФСБ, Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления Департамента контразведки СБУ - А. Поклада. Именно в составе этого управления действует 4 отдел, который отвечает за работу с представителями криминалитета и организованных преступных групп на территории России.

Кроме того, как отметили в ФСБ, было установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России.

По результатам проведенной ФСБ спецоперации, ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 3 ст. 126 УК России (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).

По данным ФСБ, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.