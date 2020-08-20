Галс-Девелопмент подписал договор с УК "Динамо" на сопровождение проекта Академия спорта "Динамо"

Компания "Галс Технический заказчик" (входит в группу компаний, которые объединяет Галс-Девелопмент) подписала договор с "Управляющей компанией "Динамо" на осуществление всех функций технического заказчика и полного сопровождения проекта, а также разработку проектной документации по объекту Академия спорта "Динамо".

Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс реализуется в рамках комплексной реконструкции территории Центрального стадиона "Динамо" по адресу: Ленинградский проспект, вл. 36. Наземная площадь объекта составит более 26,6 тыс. кв. м., подземная - 3,2 тыс. кв. м.

"В портфеле нашей компании появился новый значимый проект - Академия спорта "Динамо". Это второй объект в портфеле компании, который мы развиваем в рамках fee development. И мы рады, что в качестве партнера в этом проекте выступает УК "Динамо". Уверены, что надежные партнеры - это залог успеха и отличного результата. Спортивный комплекс обязательно станет местом притяжения москвичей и гостей столицы, а также - настоящим украшением города", - отмечает Виктор Адамов, президент Галс-Девелопмент, член инвестиционного комитета ЗПИФ "Девелоперские активы".

В Академии спорта "Динамо" на двух этажах разместятся секции/зоны для командных видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол) с трибунами, рассчитанными на 1000 человек, и помещениями для проведения профессиональных соревнований; гимнастический зал и зал хореографии с трибунами, рассчитанными на 400 зрителей, а также зона ледовых видов спорта с трибунами, рассчитанными на 500 человек, и зона единоборств с ковром для борьбы, татами и рингом. Каждая из зон будет располагать своими блоками раздевальных комнат.

Академия спорта "Динамо" - это второй проект Галс-Девелопмент, в котором компания выступает в качестве fee-девелопера. В конце 2019 года "Галс" ввел в эксплуатацию МФК "Матч Поинт" на Кутузовском проспекте. Особенностью проекта стала шестиэтажная спортивная волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей. Арена соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB и стала тренировочной базой для спортивного общества "Динамо". Как и многие современные спортивные объекты, предназначенные для проведения масштабных соревнований, арена возведена по принципу "трансформера". Объект может быть использован для проведения баскетбольных матчей.

Площадь проекта "Матч Поинт" составляет порядка 206 тыс. кв. м. В составе - здание из четырех секций переменной этажности от 13 до 28 этажей на 1551 апартамент. Для комфорта жителей предусмотрены 1602 м/м в подземном паркинге и автомобильная мойка. Собственная инфраструктура проекта дополнена административно-офисным зданием и коммерческими площадями на первых этажах, которые оборудованы отдельными входными группами.

Подробная информация представлена на сайте https://matchpointhouse.ru/

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"