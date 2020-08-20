Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой революции

Перемены Беларуси нужны, но они не должны происходить путем революций. Такое мнение выразил министр иностранных дел республики Владимир Макей в обращении к сотрудникам дипломатической службы.

"Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше", - отметил глава МИД. По его словам, эволюционный процесс, хотя он и занимает много времени, в конечном итоге всегда оказывается эффективнее. "Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. В этот судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси", - подчеркнул Макей.

Министр также заявил о недопустимости угроз в адрес семей госслужащих. "Это - о личном", - пояснил он. "Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием "демократия", - отметил Макей.

"Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", - заявил глава МИД Беларуси, добавив, что эти запугивания сплотят "тех, кто действительно хотел бы добра Родине".