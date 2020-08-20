Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу "присвоить победу"

Демократам следует сделать все возможное, чтобы не позволить действующему американскому лидеру Дональду Трампу присвоить себе победу на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, выступая на предвыборном съезде Демократической партии США.

По мнению Клинтон, кандидату от демократов Джозефу Байдену не принесет победы простое большинство голосов избирателей. "Можно получить на три миллиона голосов больше и все равно проиграть. Можете поверить мне. Нам нужно столь подавляющее число голосов, чтобы Трамп не смог присвоить себе победу", - цитирует ТАСС экс-госсекретаря.

В США получение большего числа голосов не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми. Последнее слово остается за коллегией выборщиков. На выборах в 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков (у соперницы - 227 голосов). При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп.