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20.08.2020 06:07
Рубрика: В мире

Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу "присвоить победу"

Демократам следует сделать все возможное, чтобы не позволить действующему американскому лидеру Дональду Трампу присвоить себе победу на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, выступая на предвыборном съезде Демократической партии США.

Фото: EPA/ALYSSA POINTER
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По мнению Клинтон, кандидату от демократов Джозефу Байдену не принесет победы простое большинство голосов избирателей. "Можно получить на три миллиона голосов больше и все равно проиграть. Можете поверить мне. Нам нужно столь подавляющее число голосов, чтобы Трамп не смог присвоить себе победу", - цитирует ТАСС экс-госсекретаря.

В США получение большего числа голосов не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми. Последнее слово остается за коллегией выборщиков. На выборах в 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков (у соперницы - 227 голосов). При этом Клинтон получила почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем Трамп.

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