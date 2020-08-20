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20.08.2020 18:33
Рубрика: Общество

Испытания вакцины "Спутник V" не выявили серьезных побочных эффектов

Текст: Ирина Невинная
Во время проведения клинических испытаний вакцины "Спутник V" не было выявлено серьезных побочных эффектов, сообщил на брифинге замдиректора по науке НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
Начинаются международные исследования российской вакцины против COVID-19

Он отметил, что у некоторых участников наблюдались легкие явления - повышение температуры, болезненность в месте укола, головная боль, "все эти проявления были классифицированы как незначительные", - отметил Логунов. Он также пояснил, что во время испытаний также оценивалось, как формируется иммунный ответ - специфические антитела к коронавирусу образовались у 100 процентов участников, кроме того, у всех был зафиксирован "выраженный специфический клеточный ответ".

Денис Логунов также пояснил, что для работы над вакциной против COVID-19 использовалась технологическая платформа, основанная на использовании двух штаммов человеческих аденовирусов в качестве векторов, доставляющих в организм генный материал нового коронавируса. Эта технология хорошо изучена и многократно доказала полную безопасность, так как была проверена на десятках тысяч людей.

Именно это обстоятельство и дало возможность зарегистрировать новую вакцину в столь сжатые сроки. При этом Логунов уточнил, что Минздрав выдал регистрационное удостоверение со специальным статусом - "на условиях", согласно порядку, утвержденному постановлением правительства №441.

"Такой порядок позволяет выпускать препарат в оборот для применения у групп риска, - отметил Логунов. - При этом будет обеспечен жесточайший контроль: каждая пробирка с препаратом кодирована, каждый человек, получивший вакцину, будет иметь мобильное приложение - весь поток информации будет собираться и анализироваться".

По его словам, окончательная регистрация и широкое применение вакцины будут возможны только после завершения пострегистрационных исследований, в которых, по согласованному с Минздравом протоколу примут участие 40 тысяч человек.

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