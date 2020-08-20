Испытания вакцины "Спутник V" не выявили серьезных побочных эффектов

Во время проведения клинических испытаний вакцины "Спутник V" не было выявлено серьезных побочных эффектов, сообщил на брифинге замдиректора по науке НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Он отметил, что у некоторых участников наблюдались легкие явления - повышение температуры, болезненность в месте укола, головная боль, "все эти проявления были классифицированы как незначительные", - отметил Логунов. Он также пояснил, что во время испытаний также оценивалось, как формируется иммунный ответ - специфические антитела к коронавирусу образовались у 100 процентов участников, кроме того, у всех был зафиксирован "выраженный специфический клеточный ответ".

Денис Логунов также пояснил, что для работы над вакциной против COVID-19 использовалась технологическая платформа, основанная на использовании двух штаммов человеческих аденовирусов в качестве векторов, доставляющих в организм генный материал нового коронавируса. Эта технология хорошо изучена и многократно доказала полную безопасность, так как была проверена на десятках тысяч людей.

Именно это обстоятельство и дало возможность зарегистрировать новую вакцину в столь сжатые сроки. При этом Логунов уточнил, что Минздрав выдал регистрационное удостоверение со специальным статусом - "на условиях", согласно порядку, утвержденному постановлением правительства №441.

"Такой порядок позволяет выпускать препарат в оборот для применения у групп риска, - отметил Логунов. - При этом будет обеспечен жесточайший контроль: каждая пробирка с препаратом кодирована, каждый человек, получивший вакцину, будет иметь мобильное приложение - весь поток информации будет собираться и анализироваться".

По его словам, окончательная регистрация и широкое применение вакцины будут возможны только после завершения пострегистрационных исследований, в которых, по согласованному с Минздравом протоколу примут участие 40 тысяч человек.