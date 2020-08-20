Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле

На Международной космической станции зафиксирована небольшая утечка воздуха. В связи с этим весь экипаж МКС перейдет в российский модуль "Звезда".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос, там экипаж проведет три дня. При этом будет организован контроль давления в модулях американского сегмента станции.

В госкорпорации уточнили, что эта процедура "отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента Международной космической станции". Также сообщается, что экипаж планирует проводить штатные работы, и его жизни ничего не угрожает.

По информации агентства, на МКС проводится локализация микроутечки. Для этого предполагается последовательно перекрывать модули станции. Таким образом специалисты смогут выяснить, где именно снижается давление.

Также стало известно, что утечку обнаружили приборы российского сегмента МКС по изменению процентного сотношения азота, кислорода и углекислого газа.

По предварительным данным к утечке воздуха могло привести попадание в корпус станции микрометеорита или микрофрагмента космического мусора.