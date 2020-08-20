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20.08.2020 17:52
Рубрика: Общество

Контрольная по химии

Изменились правила тестирования школьников на наркотики
Текст: Елена Манукиян
С 1 сентября школьников будут по-новому тестировать на наркотики. Так, изменился перечень запрещенных веществ, на которые проверят подростков. Теперь при отрицательных анализах врач, заподозривший наркотическое опьянение у старшеклассника, может направить его на повторное обследование.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О результатах тестирования несовершеннолетних будут оповещать родителей, тогда как раньше, если ребенку исполнилось 15 лет, врачебная тайна оставалась запретной даже для ближайших родственников. Изменения введены законом, который был принят в конце июля, а также новым приказом Минздрава.

Фото: РИА Новости
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Ежегодное тестирование на наркотики проводится среди школьников, которым исполнилось 13 лет. Оно добровольное, проводится с согласия родителей или самих школьников старше 15 лет, включает анкетирование, с помощью которого психологи определят вероятность употребления наркотических и психотропных веществ, а также забор анализов. С этого года проверять пробы будут на девять видов наркотиков: опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин, их производные и аналоги.

Но даже если в анализах наркотиков не окажется, врач может направить подростка на дополнительную диагностику, обнаружив при осмотре не менее трех признаков, сигнализирующих о том, что ребенок находится под воздействием психотропных веществ. Как пояснил "РГ" заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья и практикующий врач-нарколог Николай Говорин, не все психоактивные вещества могут быть выявлены в результате проведения лабораторного анализа, учитывая, что постоянно создаются новые наркотики. Но определить, что ребенок употребляет запрещенные препараты, можно по его поведению, вялой реакции зрачков на свет, нарушению речи.

Тестирование в школах на наркотики должно быть обязательным, а не добровольным, считает председатель Всероссийского общественного движения "Стопнаркотик" Сергей Полозов. "Точную статистику подростковой наркомании никто не ведет, однако количество детей в возрасте 13-15 лет, вовлеченных в употребление психотропных веществ, возросло, на наш взгляд, вдвое. При этом наркомания молодеет, все чаще впервые пробуют наркотик дети 11-12 лет", - сказал он.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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По мнению Полозова, это связано как с доступностью самих психотропных веществ, так и с поздней профилактикой, которая проводится с детьми старшего возраста и не рассчитана на тех, кто младше 13 лет. Тем не менее он подчеркнул, что тестирование - это сдерживающий психологический фактор для подростков, которые понимают, что их могут в любой момент проверить. При этом очень часто учебные заведения предупреждают о том, что намечается исследование, хотя оно должно быть неожиданным.

Также он отметил, что вокруг тестирования есть огромное количество мифов. "Многие считают,что если будет положительный тест у ребенка, он станет белой вороной, отщепенцем. На самом деле лаборатория получает данные без фамилий, по номерам. Никто никогда не узнает. Сейчас результат тестирования может узнать только родитель. А своевременно выявив первичное употребление наркотика, можно предотвратить наркотическую зависимость", - подытожил он.

Комментарии

- Минпросвещения России ведет тесную работу с Минздравом России. Цель - раннее выявление и профилактика потребления наркотических и психотропных веществ. Эта работа включает социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной организации и профилактические медицинские осмотры в специализированной медицинской организации, - прокомментировали документ ранее в министерстве просвещения. - С 2014 года эти меры стали обязательными для проведения школами и вузами. Но при этом остаются добровольными по отношению к ученикам. Тестирование направлено на выявление территорий, где есть высокие факторы риска. Задача обследования - оказание своевременной помощи ученикам.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- В принципе ничего страшного в этой процедуре родители не видят. Наоборот, профилактика употребления наркотиков - всегда хорошо. Ведь проблема затрагивает не только самого ребенка, который попробовал наркотики, но и, возможно, его друзей, одноклассников, уж точно - его семью… И чем больше будет возможностей предотвратить затягивание ребенка в наркотическую зависимость (а профилактические осмотры, конечно, будут этому способствовать), тем лучше, - рассказала "РГ" директор по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианна Шевченко. - Но есть и те моменты, которые нас, родителей, очень волнуют. В первую очередь - сохранение медицинской тайны. В случае, если у медицинского работника, который проводит профосмотр, есть подозрение на то, что ребенок может употреблять наркотики, в случае, если анализы показали что-то подозрительное, эта информация не должна стать общественным достоянием. О ней не должны знать в школе. Это дело медиков, родителей и самого ребенка. Все. Точка. Поэтому родители, конечно, хотят знать, как эти осмотры будут устроены с точки зрения безопасности личных данных.

Подготовила Ксения Колесникова

Общество Здоровье Правительство Минздрав Борьба с наркотиками

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