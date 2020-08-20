Заседание кабинета министров Мишустин начал с подведения итогов свой поездки по Дальнему Востоку. Напомним, что глава правительства посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. "В каждом регионе была возможность пообщаться с местными жителями, обсудить те проблемы, которые заботят врачей, строителей, рыбаков, энергетиков, а также местную общественность и деловые круги", - отметил премьер. Мишустин напомнил, что ранее президент дал поручение в ближайшее время утвердить национальную программу Дальнего Востока до 2035 года.

"Все предложения, которые планируется включить в новую национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, должны быть максимально приближены к потребностям тех, кто там живет и работает", - подчеркнул он и добавил, что в ближайшее время доложит президенту РФ об итогах своей поездки на Дальний Восток.

Михаил Мишустин отметил, что важен системный подход к развитию Дальнего Востока. "Необходимо решить застарелые проблемы региона, создать комфортные условия для людей, которые живут и работают там. Это станет хорошим стимулом и для тех, кто хочет переехать на Дальний Восток и остаться там жить и работать", - считает он.

Дальневосточная тема была продолжена уже повесткой заседания. Так, одним из вопросов обсуждения стал капитальный ремонт хирургического корпуса больницы в Амурской области. По словам Мишустина, на завершение работ был выделен 181 миллион рублей, и обновленный корпус начнет принимать пациентов уже в более комфортных условиях.

Более 100 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование

Еще одна важная тема заседания - расселение людей из аварийного жилья. С прошлого года в России улучшили свои жилищные условия более 85 тысяч человек. Свыше 1,3 миллиона квадратных метров аварийного жилья было расселено, рассказал глава правительства. Мишустин отметил, что темпы хорошие, но напомнил, что президент призвал ускорить работу по расселению аварийных многоквартирных домов. "Нужно сделать все возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях", - отметил глава правительства. Необходимые для этого меры нужно будет учесть при формировании федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 годов, поручил премьер кабмину.

На решение экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской области правительство выделит 430 млн рублей. Напомним, что в конце июля Владимир Путин поручил с привлечением сил Минобороны и Росгвардии срочно принять меры по изолированию промышленной площадки в Усолье-Сибирском, где находятся аварийные объекты химических отходов. "Там действительно непростая ситуация, десятилетиями копились отходы химического производства, есть загрязнения почвы и воды", - отметил премьер-министр в ходе заседания и добавил, что выделенные средства пойдут на первоочередные работы, "чтобы обезопасить объекты накопленного вреда окружающей среде". Глава правительства подчеркнул, что сейчас угрозы безопасности и здоровью людей там нет. В городе работают специалисты МЧС и Роспотребнадзора.

Правительство продолжает помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. Так, Мишустин сообщил, что подписано распоряжение о выделении почти 3 млрд рублей на переобучение людей, потерявших работу из-за пандемии. "Более 100 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование. Причем они освоят те компетенции, в том числе цифровые, которые требуются работодателям именно в их регионах", - сообщил премьер.

По его словам, вести эту работу будет союз "Ворлдскиллс Россия", а подать заявку на обучение можно будет на портале "Работа в России".

Тем временем

Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике

Правительство подготовило проект стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года. Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Он (проект. - Прим. "РГ") позволит модернизировать структуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы "Русская" круглогодичную действующую антарктическую станцию", - пояснил глава правительства.

В рамках стратегии развития также планируется внедрить современные средства коммуникации и технологии, построить новое научно-исследовательское судно, оснастить российскую антарктическую экспедицию двумя самолетами типа Ил-114. На базе третьего самолета планируется создать комплексную аэрогеофизическую лабораторию. "Такие шаги позволят провести современные комплексные научные исследования и природоохранные мероприятия на уровне ведущих антарктических держав и должны укрепить наши позиции в системе договора об Антарктике", - подчеркнул Мишустин.