Как будут учиться иностранные студенты в российских вузах

В Минобрнауки рассказали о возможных вариантах обучения студентов-иностранцев в России.

По данным ведомства, в 2019/2020 учебном году в российских вузах учились около 300 тысяч студентов из Казахстана, Туркменистана, Китая, Украины, Индии и других стран. Из-за пандемии коронавируса многим из них пришлось вернуться домой и продолжить учебу дистанционно. Но сейчас, когда ситуация стабилизировалась, страны начинают открывать границы для въезда и выезда.

В Департаменте госполитики в сфере высшего образования особо отметили: переносить начало 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется. А вот как начнется учеба - зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Кто может вернуться в Россию уже сейчас? Это студенты, имеющие гражданство Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица, имеющие вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах.

"Приступить к обучению они смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе - прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса", - говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Что будет с теми, кто не сможет вернуться к началу учебного года? Министерство вместе с российскими вузами прорабатывает различные варианты. Один из них - изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений.

Например, все студенты БФУ им. Канта, которые не смогут приехать в Россию к 1 сентября (около 200 человек из Бразилии, Китая, Латвии, Литвы, Японии, Индии, Казахстана) уже 24 августа получат в своих личных кабинетах индивидуальные графики занятий. Там предусмотрены и сроки промежуточной аттестации, и консультации с преподавателями, и сами онлайн-занятия. Те же правила - для иностранцев-первокурсников. Индивидуальный график обучения будет действовать до того момента, когда в России будут сняты ограничительные меры и студенты смогут прибыть к месту учебы в Калининград.

А в Томском политехническом университете для студентов-иностранцев организуют трансляции занятий в формате видеоконференций. Также вуз будет использовать свою электронную информационно-образовательную среду: электронные курсы с возможностью просмотра записи занятий, расписание, журналы успеваемости. Логины и пароли для доступа есть у всех студентов, а первокурсники получат их после издания приказа о зачислении в университет.