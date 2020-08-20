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20.08.2020 13:53
Рубрика: Общество

Как будут учиться иностранные студенты в российских вузах

Текст: Мария Агранович
В Минобрнауки рассказали о возможных вариантах обучения студентов-иностранцев в России.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

По данным ведомства, в 2019/2020 учебном году в российских вузах учились около 300 тысяч студентов из Казахстана, Туркменистана, Китая, Украины, Индии и других стран. Из-за пандемии коронавируса многим из них пришлось вернуться домой и продолжить учебу дистанционно. Но сейчас, когда ситуация стабилизировалась, страны начинают открывать границы для въезда и выезда.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Как начнут новый учебный год российские университеты

В Департаменте госполитики в сфере высшего образования особо отметили: переносить начало 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется. А вот как начнется учеба - зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Кто может вернуться в Россию уже сейчас? Это студенты, имеющие гражданство Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии, Абхазии, а также лица, имеющие вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в вышеуказанных странах.

"Приступить к обучению они смогут после выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе - прохождения двухнедельного карантина и сдачи теста на наличие коронавируса", - говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Что будет с теми, кто не сможет вернуться к началу учебного года? Министерство вместе с российскими вузами прорабатывает различные варианты. Один из них - изучение образовательных программ в дистанционном формате до снятия соответствующих ограничений.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Оригиналы документов в вуз можно будет принести в течение года

Например, все студенты БФУ им. Канта, которые не смогут приехать в Россию к 1 сентября (около 200 человек из Бразилии, Китая, Латвии, Литвы, Японии, Индии, Казахстана) уже 24 августа получат в своих личных кабинетах индивидуальные графики занятий. Там предусмотрены и сроки промежуточной аттестации, и консультации с преподавателями, и сами онлайн-занятия. Те же правила - для иностранцев-первокурсников. Индивидуальный график обучения будет действовать до того момента, когда в России будут сняты ограничительные меры и студенты смогут прибыть к месту учебы в Калининград.

А в Томском политехническом университете для студентов-иностранцев организуют трансляции занятий в формате видеоконференций. Также вуз будет использовать свою электронную информационно-образовательную среду: электронные курсы с возможностью просмотра записи занятий, расписание, журналы успеваемости. Логины и пароли для доступа есть у всех студентов, а первокурсники получат их после издания приказа о зачислении в университет.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Иностранцы в России

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