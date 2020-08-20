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Срыва отопительного сезона ни в одном из регионов страны не ожидается. Подготовка объектов тепло- и водоснабжения, водопроводных сетей, а также создание запасов топлива проходит по плану на уровне прошлого года, заверили в минстрое. Впрочем, COVID-19 дает о себе знать и здесь.

Так, по данным минстроя, до введения ограничительных мер собираемость платежей от населения составляла около 96%. Но в апреле платежная дисциплина снизилась на 15%. К лету ситуация постепенно начала выравниваться и сейчас почти вернулась на прежний уровень.

Фото: iStock
Плату за отопление рассчитают по-новому

Из-за угрозы коронавирусной инфекции, а также ОРВИ и гриппа в этом году пересмотрят сроки начала отопительного сезона в Вологодской области. Причем это касается не только детских, социальных, медицинских учреждений, но и жилого фонда. По мнению руководителя управления Роспотребнадзора по Вологодской области Ирины Кузнецовой, главное не допустить переохлаждения и, как следствие, развития заболеваний.

В минстрое уточняют, что в рамках подготовки к отопительному периоду в стране будут обследованы более 350 тысяч многоэтажек - это около трети всех многоквартирных домов в стране. Планируется заменить более 5,25 тысячи км тепловых, 11,02 тысячи км водопроводных и 2,59 тысячи км канализационных сетей.

В ведомстве напоминают, что в этом году в пилотном режиме была запущена единая информационная система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ - с июля к ней в тестовом режиме подключились уже 76 регионов. После 1 сентября в системе будут фиксироваться эксцессы на всех коммунальных объектах.

Системной проблемой отрасли остается задолженность коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. Еще в начале марта глава минстроя Владимир Якушев сообщал, что общая задолженность в ЖКХ составляет около 1,3 трлн рублей и размер долга не сокращается.

Между тем в отдельных регионах страны отопительный сезон уже начался. Как и планировалось, 8 августа затопили в домах жителей Аллаиховского района Якутии. В Чукотском автономном округе тепло в дом начнут подавать в начале следующей недели. Пандемия ремонтные работы на энергообъектах и сетях тепловодоснабжения не остановила. Но пришлось предпринять меры защиты персонала.

В Мурманской области подготовка к отопительному сезону должна быть завершена раньше срока - к 1 сентября, заявил ее губернатор Андрей Чибис. Полностью сформированы нормативные запасы топочного мазута и угля. И в пути находятся дополнительные объемы.

Новые технологии помогут регионам подготовиться к отопительному сезону

А в Камчатском крае в этом году столкнулись с дефицитом природного газа на месторождениях. В итоге пришлось перевести две ТЭЦ обратно на использование завозного мазута. Это вылилось в дополнительные расходы на топливо в 1,6 млрд рублей. Эти деньги Камчатка надеется вернуть. Глава края Владимир Солодов обратился с просьбой о компенсации расходов краевого бюджета к вице-премьеру правительства Юрию Борисову. Впрочем, как заверяют региональные власти, проблем с отоплением зимой быть не должно. В будущем нехватку местного газа планируют компенсировать за счет транзитного сжиженного газа, который будет поставляться с Ямала в страны АТР Северным морским путем. Запустить его в круглогодичном режиме должны с 2024 года.

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