Как в мире готовятся ко второй волне коронавируса

Перед лицом второй волны коронавируса ВОЗ не справляется со своими задачами - в этом уверены Германия и Франция, подготовившие план реформы организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический документ.

Маска превратилась в атрибут повседневности и арт-объект. На фото - "выставка пандемии" в Тэгу, Южная Корея. Фото: EPA

Тем временем многие страны вводят даже более строгие правила, чем в начале пандемии. По решению властей Франции Париж объявлен зоной повышенного риска, как и крупнейший порт страны Марсель. "Все, чего бы вы ни захотели, найдете на Елисейских Полях", - пел Джо Дассен в своей песенке, прославляющей уличные знакомства и веселье. Отныне с французским легкомыслием покончено: и на Елисейских Полях, и в Латинском квартале, и в других оживленных местах столицы, где обычно бывает "высокая концентрация людей", прохожих официально обязали носить маски даже на воздухе. Как объявила министр труда Элизабет Борн, с конца августа это правило распространится на офис и предприятия. Гардеробы, коридоры, залы, цеха - нахождение в закрытых помещениях будет строго регламентировано, сообщает Le Soir. "Медицинское сообщество склоняется к тому, чтобы единственным местом, где человек может обходиться без маски, стал его дом", - пишет издание. В той же Германии масочный режим усилили только на транспорте - в поездах и электричках. Штрафы довольно высоки - до 500 евро. Многие пассажиры лишь для видимости нацепляют респиратор на лоб или подбородок. "Контролеры то и дело сталкиваются с оскорблениями, плевками, ругательствами и угрозами в свой адрес", - развенчивает Die Welt миф о безусловной законопослушности немцев. Одна проводница рассказала о гражданине, который наотрез отказался надевать маску, заявив, что он... "король Баварии".

Минздрав Италии почти на месяц закрыл все дискотеки, в том числе на пляжах. С шести вечера до шести утра вводится "масочный комендантский час", обязывающий граждан возле увеселительных заведений использовать защиту рта и носа. Свернула клубную жизнь Испания: всем барам и ресторанам в Мадриде и на курортах предписано закрываться не позднее часа ночи. К тому же в общественных местах теперь нельзя курить, только если в полном уединении. Испанцы переживают, что страну вновь закроют на карантин, и тогда - прощай, праздники. Недаром в Виго, крупнейшем городе Галисии, уже начали наряжать улицы к Рождеству. Из-за санитарных ограничений на проводку новогодних огней нужно больше времени, и в мэрии решили перестраховаться. Немцы уже смирились с тем, что в этом году впервые за многие десятилетия останутся без Октоберфеста, а теперь тучи сгустились и над традиционными карнавалами в Кельне и Дюссельдорфе. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что "не может себе представить" разгульного уличного шествия в нынешних условиях. Впрочем, решение об отмене праздника пока не принято. Ну а в Граце - втором по величине городе Австрии - все билеты в местную оперу и драматический театр сделали строго именными. Теперь при покупке придется указывать фамилию, номер телефона и электронную почту, а на спектакль брать с собой паспорт, пишет газета Krone. Это поможет властям отследить цепочку контактов, если кто-то из зрителей подхватит "корону".

Пока Старый Свет превращается в осажденную крепость, настрадавшиеся за время строжайшего карантина китайцы отпустили вожжи. В августе в местном аквапарке прошла вечеринка электронной музыки, которая вместила несколько тысяч гостей. Они набились в воду, "как селедки в бочке", позабыв о мерах осторожности, отмечает местная пресса. Тем временем в Бразилии, где все еще закрыты многие пляжи, мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла решил пойти навстречу местным жителям. Его команда разработала мобильное приложение для бронирования лежаков. Но бразильцы затею не оценили и подняли на смех градоначальника, ставшего героем мемов в соцсетях. Тогда расстроенный политик снес приложение и оставил пляжи под замком. Правда, плавать в океане бразильцам уже можно.

В Новой Зеландии, которая считается одной из наименее пострадавших от "короны" стран, решили перестраховаться и перенесли парламентские выборы с 19 сентября на 17 октября. А вот в ЮАР, где выявлено почти 600 тысяч пациентов с COVID-19 (это почти половина всех случаев заражения в Африке), власти сняли ограничения для ресторанов, спортивных залов и мест религиозных собраний.

Многие страны вводят более строгие правила, чем в начале пандемии

Даже борьба с таким серьезным заболеванием, как коронавирус, порой не обходится без курьезов. Как передает Reuters, минздраву Намибии пришлось бороться с распространением фейка о том, будто от "короны" хорошо помогает... слоновий навоз. Многие в стране считают его отличным народным средством от всех недугов - от зубной боли до гайморита. Правительство проводит разъяснительную кампанию, призывающую граждан не заниматься самолечением при всем уважении к слонам.