Осенью должна быть готова Стратегия развития лесного комплекса - документ, который определит развитие отрасли на ближайшие годы. Вокруг нее идет ожесточенная дискуссия - растить или рубить, поощрять или запрещать... Ведомства не могут договориться, а тем временем ежемесячно ущерб лесам от незаконных рубок превышает 430 млн рублей.

После того как в лесу побывали "черные" лесорубы, от густой чащи нередко остаются выжженные поля. Фото: iStock

Лесные ресурсы России оцениваются почти в 4 трлн долларов, и это на 28% превышает стоимость всех запасов нефти страны. Занимая около 67% территории России, лесной фонд влияет на экономику более 40 регионов, в которых продукция лесной отрасли составляет до 50% общего объема промпроизводства. По данным Росстата, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. индекс деревообработки вырос на 5,3%, целлюлозно-бумажной отрасли - на 3,6%. Показатели могли бы быть двузначными, если бы не незаконные рубки и вывоз древесины из страны.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Березина

Иркутск лидирует

За последнее время число случаев незаконных рубок удалось снизить. Как сообщили "РГ" в Рослесхозе, объем незаконной рубки упал на 18% - до 557,4 тыс. куб. м (-24%), а вред, причиненный лесам, - до 5,2 млрд рублей (-25%).

Наибольший объем незаконной рубки лесных насаждений традиционно приходится на Иркутскую область (см. график). Только здесь по итогам 2019 года выявлено 2,2 тыс. случаев незаконной рубки лесных насаждений объемом 441,6 тыс. куб. м, ущерб оценивается в 2,7 млрд руб. При этом в целом последние три года в регионе количество случаев и объемы незаконных рубок снижаются.

По итогам мероприятий, проведенных правоохранительными органами, за 2019 г. - I полугодие 2020 г. выявлено более 50 тыс. фактов незаконной заготовки древесины, ущерб от которой превысил 35 млрд рублей. К административной ответственности, в том числе в виде штрафов на сумму свыше 2 млрд рублей, привлечены более 14 тыс. физических и юридических лиц. Перекрыто более 200 каналов контрабандного вывоза леса в Китай, Японию, Финляндию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Латвию с общим оборотом лесопродукции на сумму свыше 23 млрд рублей.

Только в этом году (по данным на 12 августа) в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по фактам незаконных рубок контрольно-надзорными органами направлено 5,2 тыс. материалов. К административной ответственности за незаконную рубку привлечены 3,9 тыс. лиц, которым назначены штрафы на сумму более 56,7 млн рублей.

Вопрос об ужесточении ответственности за незаконную рубку экологи и общественники поднимают ежегодно. В 2019 году для квалификации деяний по статье 226.1 "Контрабанда..." УК России снижен порог привлечения к уголовной ответственности при незаконном перемещении лесных ресурсов с 1 млн до 100 тыс. рублей.

От просеки до склада

В рамках реализации правительственного плана мероприятий по решению проблем в сфере борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины власти пытаются сделать отрасль более прозрачной. "Законодательство сегодня жестко регламентирует ответственность за незаконные рубки, такая ответственность существует вплоть до уголовной, - отмечает замглавы Минприроды России - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. - Борьба с незаконной заготовкой древесины при этом ведется комплексно, по нескольким направлениям. Чтобы сделать систему оборота древесины полностью прозрачной, видеть, кто, где и когда заготовил, перевез и продал дерево, минприроды и Рослесхоз подготовили законопроект, который предусматривает на базе единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) учет всех электронных сопроводительных документов на древесину, а также всех мест складирования древесины. Принятие этого закона позволит качественно повысить прослеживаемость древесины, вывести из теневого оборота те объемы, которые сейчас с трудом поддаются учету".

На развитие системы учета древесины направлено обеспечение сквозной прослеживаемости движения каждого ее кубометра от лесосеки до мест переработки либо вывоза за пределы России, уточнили "РГ" в минприроды: "В ходе планируемой модернизации системы учета древесины будут обеспечены: введение электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины; прослеживаемость древесины в ЛесЕГАИС на всех этапах ее транспортировки; обязательность регистрации мест складирования древесины; возможность постоянного контроля за оборотом древесины в местах ее складирования".

387 тысяч сделок с древесиной уже отражены в 2020 году в ЛесЕГАИС, ежедневно в нее вносятся более 2000 деклараций

Законопроект был внесен на рассмотрение в правительство еще в апреле председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Как он рассказал "РГ", проект закона до сих пор находится на согласовании: "Документ требует бюджетных ассигнований. В этом случае до внесения в Госдуму он должен получить заключение правительства. Обещают, что это скоро произойдет".

Аналитический блок системы уже тестируется в четырех регионах: Республике Коми, Кировской области, Красноярском и Пермском краях. Он автоматически проверяет цепочку поставок. Система использует сведения об электронном сопроводительном документе на транспортировку древесины, о местах ее складирования, о поступлении, переработке, отгрузке древесины, списании и остатках, а также вводимые отчетные формы учета оборота пиломатериалов.

Ликвидация лазеек

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, одна из важнейших задач - соединить все направления лесного комплекса в единую систему и обеспечить достоверный учет качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, прослеживаемость древесины, контроль сделок с ней и снижение размера ущерба от незаконных рубок.

Помимо модернизации системы учета древесины правительство совместно с профильными ведомствами, силовым блоком и общественностью работают над мерами по реформированию лесного комплекса с акцентом на его высокую рентабельность. Экономическая эффективность отрасли в 2019-м по сравнению с 2018 годом выросла на 6,7 млрд рублей (+14,7%), объемы денежных поступлений от арендной платы за пользование лесными участками и иных поступлений от лесопользования выросли в четыре раза (до 1,467 млрд рублей). Цифры могли бы быть и больше, но отрасль нуждается в дальнейшей декриминализации.

В июне в правительство был внесен проект постановления, который регулирует особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельхозназначения. Также в аппарате правительства на рассмотрении находится законопроект, запрещающий пребывание в лесу с лесозаготовительной и лесовозной техникой без документов на право заготовки древесины.

В этом же пакете законопроекты, направленные на повышение эффективности государственного лесного контроля с разделением полномочий между федеральным уровнем и регионами. Кроме того, в правительство направлен проект закона, предусматривающий проведение электронных аукционов на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений для малого и среднего бизнеса. Завершается межведомственное согласование законопроекта, который нацелен на проведение всех сделок с древесиной на бирже.

Справятся сами

Директор Ассоциации "Лесной Союз" Евгений Роженцев уверен, что ситуацию в лесной отрасли может исправить внедрение обязательных саморегулируемых организаций (СРО). "СРО необходимо вводить не только в лесохозяйственную деятельность, но и в лесоучетные и лесопроектные работы, - заявил он "РГ". - Они должны охватить подготовку проектов освоения лесов, разработку лесных планов регионов, разработку лесохозяйственных регламентов и таксацию лесов".

По его словам, недобросовестные компании отрасли завышают объемы заготовки и занижают объемы лесовосстановительных работ при проведении таксации. "Подготовка проекта освоения участка не требует от лесопользователей специализированного образования. Как захотел, так и написал, а государство обязано выдать ему свое заключение. В регионах разные отделы экспертизы, где-то плохой проект не пропустят, а где-то он может и "проскочить", - отмечает Евгений Роженцев. - СРО дали бы стандарт по материально-технической базе и требованиям к кадрам, позволили бы сформировать компенсационный фонд. Сегодня государство терпит многомиллиардный ущерб, который некому возместить, потому что у обществ с ограниченной ответственностью уставный капитал равен 10 тыс. рублей, взять с них нечего. Фонд позволил бы возместить этот ущерб и убрать теневых "бизнесменов" из отрасли".

Под видом патологий

Зачастую призваны замаскировать незаконную вырубку санитарные рубки. Официальной статистики на этот счет нет, так как проверки и органы власти, и независимые экологи ведут выборочно. "В целом доля нелегальных санитарных рубок по стране сильно зависит от конкретного региона и может варьироваться от 10% до 90%. Наиболее неутешительно ситуация обстоит на Дальнем Востоке, в Сибири и на Кавказе. В Северо-Западном и Центральном регионах в целом ситуация лучше, но тоже варьируется в зависимости от области", - говорит Константин Кобяков, координатор Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности.

За предоставление недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов предусмотрена административная ответственность. Тем не менее проблема сохраняется. Так, в Иркутской области экологи активно проверяют акты лесопатологического обследования - это и камеральные, и полевые проверки. "Мы писали жалобы по факту всех найденных нарушений, а процент недостоверных актов там был очень велик, и полевые проверки это подтверждали. В итоге если в 2018-2019 гг. было опубликовано более 200 актов лесопатологического обследования, то в 2020 г. - ни одного. То есть большинство актов были липовыми, и, после того как мы начали их проверять и доказывать их недостоверность, их просто перестали публиковать. Этот пример наглядно показывает то, насколько масштабна проблема нелегальных санитарных рубок", - подчеркивает эколог.

Некому следить

Другая нерешенная проблема - дефицит лесных инспекторов и лесничих, когда огромные лесные территории фактически бесконтрольны. Численность лесничих в России на август 2019 года составляла 23 тысячи человек, для сравнения - в СССР их было 85 тысяч. "В советское время численность людей, задействованных в охране лесов, была в 10 раз больше, чем сейчас. Тем не менее нелегальные рубки и пожары в советское время тоже происходили, хотя и реже, чем сейчас. Сейчас нехватка кадров и финансирования в лесной отрасли очевидна", - отмечает Кобяков. WWF России выступает за увеличение существующего объема государственного финансирования тушения лесных пожаров минимум в два раза и обеспечение контроля за надлежащим использованием целевых средств.

Леса фактически бесконтрольны. Численность лесничих в России в 2019 году составляла 23 тысячи человек, для сравнения - в СССР их было 85 тысяч

Депутаты подготовили поправки в кодекс, которые дают возможность изменить методику распределения субвенций на исполнение лесных отношений, в том числе увеличить нормы численности лесничих.

На упорядочивание лесной отрасли направлена анонсированная Викторией Абрамченко проработка вопроса объединения всех функций по управлению лесами и лесной промышленностью в рамках одного ведомства. Эта задача была поставлена в целях возможного преодоления разногласий при выработке и согласовании положений новой стратегии развития лесной отрасли.

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Виктория Абрамченко, вице-премьер:

"Мы ведем последовательную работу по обелению рынка, шаг за шагом ликвидируя правовые пробелы и "лазейки", которые создают непрозрачную систему отношений внутри лесного комплекса".