Касаткина и еще семь россиянок сыграют в Нью-Йорке

Сразу несколько россиянок примут участие в квалификации теннисного турнира в Цинциннати. В этом году соревнование, традиционно проходящее в Цинциннати, примет Нью-Йорк (21-28 августа).

В отборе свой путь начнут экс-первая ракетка нашей страны Дарья Касаткина, а также Маргарита Гаспарян, Анна Блинкова, Людмила Самсонова, Варвара Грачева, Виталия Дьяченко, Вера Звонарева и Анна Калинская.

Блинкова встретится с канадкой Лейлой Фернандес, Гаспарян - с американкой Лорен Дэвис, Касаткина - с украинкой Катериной Бондаренко, Грачева - с американкой Джессикой Пегулой, Дьяченко - с сербкой Ниной Стоянович, Звонарева - с представительницей Черногории Данкой Ковинич, Калинская - с румынкой Патрисией-Марией Циг.

До конца года предполагается проведение в сжатые сроки двух "Мастерсов", а также Открытого чемпионата США (US Open) и "Ролан Гарроса".