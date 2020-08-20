Андрей Кириленко сохранил пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) на ближайшие четыре года. Таков главный итог отчетно-выборной конференции РФБ, прошедшей накануне.

Конкурентом переизбиравшегося главы организации был энергичный спортивный функционер Эдуард Сандлер, известный тренерской работой в дальневосточных клубах. Для победы одному из кандидатов нужно было набрать 50 процентов плюс еще два голоса участвовавших в конференции делегатов.

Реальной борьбы не получилось: Андрей Кириленко одержал победу за явным преимуществом. Голоса за легендарного в недавнем прошлом баскетболиста отдали 109 делегатов, в то время как на стороне Сандлера оказались симпатии всего 16 голосовавших.

Добавим, что голосование с учетом эпидемиологической ситуации прошло заочно в режиме онлайн на портале госуслуг.