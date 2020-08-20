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20.08.2020 12:07
Рубрика: Власть

Косачев: Сюрреалистический мир - там, куда его заталкивают США

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Сюрреалистический мир - там, куда его заталкивают США:
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Помпео: если Россия и Китай откажутся соблюдать санкции СБ ООН против Ирана, которые США намерены восстановить, то Вашингтон введет санкции уже против Москвы и Пекина".

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Совбез России рассказал о новых американских санкциях

Итак. США намерены восстановить "санкции СБ ООН", за восстановление которых на днях в СБ ООН проголосовали в гордом одиночестве только США. И если Москва и Пекин будут по-прежнему против, то Вашингтон введёт санкции уже против них.

Конец Уставу ООН? Конец равенству членов этой организации? Конец принципу суверенитета государств? Конец послевоенному мироустройству?

Да, так видят будущее мироустройство США. Увы, пока не в гордом одиночестве - желающих подыграть хватает. Тем важнее позиция остальных постоянных членов Совета Безопасности. Россия и Китай свою позицию обозначают предельно четко. Великобритания, напротив - в числе подыгрывающих. Ключевое значение приобретают подходы Евросоюза, которые в Совете после Брекзита озвучивает только Франция.

Европейцы, за вами (как в той притче немецкого пастора Мартина Нимёллера) пришли. Пора, пока не поздно, определяться. Иначе заступиться будет уже некому.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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