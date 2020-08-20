Кузнецова: Родителям первоклашек нужен выходной 1 сентября

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала идею введения 1 сентября выходного дня для родителей первоклассников. Но при этом отметила, что перед ее реализацией на федеральном уровне надо просчитать все возможные риски.

- Мы понимаем, что, безусловно, хочется побыть с рядом с ребенком в этот первый день, подержать его за руку, поправить букет, рубашечку, бантики. Конечно, он (выходной) был ли не лишним, но нужно смотреть, насколько это реализуемо, - цитирует слова Анны Кузнецовой агентство ТАСС.

Практика предоставлять родителям первоклассников такой выходной есть уже сейчас в ряде организаций и, по мнению Кузнецовой, будет "здорово и правильно", если она будет развиваться. Введение же такого выходного на федеральном уровне требует учесть все условия и просчитать все риски. "Но, конечно, для родителей первоклашек это было бы точно не лишним", - подчеркнула Кузнецова.

Она также сообщила, что Москва, Якутия и Тамбовская область стали лидерами по качеству дошкольного образования, самые низкие показатели в этом у приморского края и Тверской области. Волгоградская, Курская и Костромская области, Хабаровский край и Мордовия вошли в пятерку регионов-лидеров, где дошкольное образование наиболее доступно для детей. Регионы с низкими показателями в этом - республики Дагестан и Ингушетия.

По качеству школьного образования лидируют Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Белгородская и Московская области. Регионы с низкими показателями - республики Ингушетия, Тыва и Бурятия.