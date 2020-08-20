Литва внесла Александра Лукашенко в "стоп лист"

Власти Литвы внесли президента Беларуси Александра Лукашенко в список запрещенных к въезду в страну лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу литовского МИД Линаса Линкявичюса.

По словам чиновника прибалтийской страны, всего в этом списке значатся 32 человека.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что запрет на въезд Лукашенко в Литву подтверждает иностранное вмешательство в дела Беларуси.

Ранее Вильнюс приветствовал решение Евросовета о введении персональных санкций в отношении ряда официальных лиц Беларуси. Известно, что в дополнение к ограничительным мерам ЕС Литва также ввела собственные рестрикции против Минска.