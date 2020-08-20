Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.08.2020,  
15:31
Текст:  Николай Грищенко

Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России

Фото: Калашников / youtube.com Фото: Калашников / youtube.com
Фото: Калашников / youtube.com
Фото: TASS / youtube.com
Бронированную амфибию "Стрела" впервые показали на видео

Малогабаритные автоматы для самообороны, созданные в рамках проекта "Малыш", прошли предварительные испытания. Началось изготовление опытных образцов.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов, после прохождения предварительных испытаний новые автоматы будут направлены на госиспытания.

Ранее сообщалось, что на предприятии разработаны автоматы АМ-17 и АМБ-17. Они заменят морально устаревший АКС-74У. Общая длина новых образцов - 740 мм. Все основные части автомата находятся в верхней части ствольной коробки. Благодаря композитным материалам оружие весит всего 2,5 килограмма.

Одна из версий автомата снабжена глушителем для бесшумной стрельбы. Применяемый патрон - 5,45х39 мм. Емкость магазина - 30 патронов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Испытания армянского дрона-камикадзе "Дракон" показали на видео 09:44
Госиспытания новой подлодки "Волхов" начались на Балтфлоте 18.08.2020
Стали известны подробности испытаний танка "Объект 195" 18.08.2020
стрелковое оружие
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Индонезия хочет получить плавающую реактивную установку на базе "Града" 09:14
Концерн "Калашников" разработал ружье с подключением к гаджетам 19.08.2020
Новое российское ружье можно подключить к смартфону 19.08.2020
автоматы
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО 17.08.2020
Видео: автомат АН-94 "Абакан" сравнили с АК-74 17.08.2020