Марат Хуснуллин: Нацпроект по дорожному строительству должен быть выполнен досрочно, в 2023 году

На заседании президиуме Комиссии по региональному развитию обсуждались планы дорожного строительства и реализация национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Вел заседание вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Участие в обсуждении приняли также министр транспорта, представители Минэкономразвития, Минфина и главы регионов.

Марат Хуснуллин заявил:

- Сегодня особенно важно создать опорную сеть дорог страны. Прошу Минтранс, Минэкономразвития и Минфин совместно с регионами сформировать предложения по опорной сети автомобильных дорог на перспективу до 2035 года. При этом данный вопрос необходимо проработать с учетом развития территорий и транспортных потоков, определив очередность ввода в эксплуатацию соответствующих объектов, объемы и источники финансирования мероприятий.

Вице-премьер акцентировал внимание на важности оперативной контрактации и выполнении заявленных в национальных проектах объемов дорожного строительства:

- Необходимо ускорить объемы контрактации, чтобы оперативно выполнять заявленные объемы строительства. Мы по-прежнему ставим перед собой задачу ускоренной реализации национального проекта. Весь объем нужно завершить уже в 2023 году.