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20.08.2020 07:40
Рубрика: В мире

Спасибо, друзья!

Российские медики успешно выполнили миссию помощи республике
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 184(8238)
Российские специалисты работали в 31 медучреждении страны. Фото: Пресс-служба правительства КР Российские специалисты работали в 31 медучреждении страны. Фото: Пресс-служба правительства КР
Российские специалисты работали в 31 медучреждении страны. Фото: Пресс-служба правительства КР
Российские врачи, находившиеся в Киргизии больше месяца для оказания помощи киргизским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, выполнили свою миссию и покинули страну. За несколько дней до их отъезда с руководителями медгруппы из РФ - замминистра здравоохранения Башкортостана Евгением Кустовым и начальником отделения Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства обороны России Евгением Спиценко - встретился президент КР Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства поблагодарил врачей за проделанную работу. Также он поздравил РФ с регистрацией первой в мире вакцины от COVID-19, назвав случившееся поворотным моментом для всего человечества. Кроме того, Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Владимира Путина за оказание Киргизии в непростое время поддержки и направление в республику группы специалистов.

Евгений Кустов и Евгений Спиценко, в свою очередь, подвели краткие итоги пребывания медиков в КР. По данным замминистра, россияне работали в 31 медучреждении страны. Они, в том числе, обучали местных врачей соблюдать правила биологической защиты, противоэпидемический режим и участвовали в разработке методических рекомендаций по внесению изменений в клинические протоколы лечения заболевших коронавирусом.

Фото: Авиабаза "Кант"
Россия направила в Киргизию спецборты с группами медиков

Как отметил Евгений Спиценко, россияне в больницах Бишкека и Оша оказывали помощь пациентам с тяжелой и средней формами COVID-19. Всего они осмотрели более четырех тысяч больных, выписали из стационаров 564 и подготовили к выписке 370 пациентов.

- В Киргизии мы встретили не просто коллег, самоотверженных и профессиональных, мы встретили друзей. Будем держать друг с другом связь, будем общаться, обязательно будем помогать друг другу и впредь, - добавил Евгений Кустов.

Ранее заместитель министра здравоохранения Башкортостана, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в КР развернуто около 13 тысяч коек в стационарах и более чем половина их свободна.

- В лечении коронавируса в республике отмечается положительная динамика. Количество поступающих больных меньше, чем число выздоравливающих и выписываемых из медучреждений. Это говорит о том, что снижается уровень заболеваемости, ситуация улучшается, - добавил он.

Компетентно

Аида Исмаилова, вице-премьер-министр КР

Медики из России с момента своего прибытия в республику начали оказывать местным врачам существенную помощь. Они оказались в стране в тяжелое время, в самый пик распространения коронавируса. 50 специалистов разделились на несколько групп, выезжали в регионы и работали в "красных зонах". Они проделали большую работу - консультировали, лечили, корректировали некоторые моменты в лечении. Российские врачи, не боясь ничего, работали в очагах заболевания. От имени правительства КР хочу сказать им огромное спасибо.

Кстати

Как сообщили в правительстве КР, медицинское оборудование, привезенное российскими медиками, останется в республике. "Оно опробовано, работает в больницах. Это нужная для наших медучреждений техника. Благодаря ей еще не раз будут спасены жизни", - пояснили в кабмине.

 

В мире экс-СССР Киргизия

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