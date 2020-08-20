Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что необходимы дополнительные инструменты поддержки государственной жилищной политики. В качестве примера он привел арендное жилье и индивидуальное жилищное строительство.

"По различным оценкам - они тоже варьируются, это связано и с регионом, и с некоторыми другими причинами, с конкретной категорией людей - на сегодня ипотека доступна лишь половине семей. Поэтому нужно рассматривать и дополнительные инструменты государственной жилищной политики, о чем мы всегда говорили", - заявил Медведев в ходе совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья.

Он также напомнил, что исходя из тех целей, которые были поставлены президентом, в 2020-2030 годах должно быть построено около 1 миллиарда 100 миллионов квадратных метров жилья. Председатель партии призвал при этом не допустить "гонки за квадратными метрами" в ущерб качеству жилья.