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Текст:   Айсель Герейханова 
15:22 20.08.2020

Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что необходимы дополнительные инструменты поддержки государственной жилищной политики. В качестве примера он привел арендное жилье и индивидуальное жилищное строительство.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"По различным оценкам - они тоже варьируются, это связано и с регионом, и с некоторыми другими причинами, с конкретной категорией людей - на сегодня ипотека доступна лишь половине семей. Поэтому нужно рассматривать и дополнительные инструменты государственной жилищной политики, о чем мы всегда говорили", - заявил Медведев в ходе совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья.

Он также напомнил, что исходя из тех целей, которые были поставлены президентом, в 2020-2030 годах должно быть построено около 1 миллиарда 100 миллионов квадратных метров жилья. Председатель партии призвал при этом не допустить "гонки за квадратными метрами" в ущерб качеству жилья.

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