Медведев: Нужны новые ипотечные программы для ИЖС

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал особое внимание уделить индивидуальному жилищному строительству. По его словам, это поможет достичь целевых показателей президента РФ по обеспечению людей жильем.

"Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан. Речь идет о различных льготных ипотечных программах, механизмах господдержки. Подобно тому, как было сделано при переходе от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Это требует создания банка типовых проектов ИЖС, разработки новых ипотечных программ, совершенствования законодательной базы", - отметил он в ходе онлайн-совещания по вопросам развития жилищного строительства.

Как рассказал председатель партии, по данным социологических служб, спрос на такое жилье в пятилетней перспективе составляет приблизительно 3 млн домов. Но при текущих объемах строительства, если они сохранятся, этот спрос будет удовлетворен не менее чем за 2 десятилетия, считает Медведев.