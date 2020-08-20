Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимы дополнительные инструменты поддержки государственной жилищной политики. В качестве примера он привел арендное жилье и индивидуальное жилищное строительство. В четверг он провел совещание по этой теме с представителями министерств и губернаторами.

"По состоянию на начало 2020 года жилищный фонд в нашей стране составляет приблизительно 3 млрд 900 млн квадратных метров, и средняя обеспеченность жильем - 26 кв. метров", - заявил Медведев в ходе совещания. Он отметил, что этот показатель не самый высокий: есть страны, в которых он и в два, и в три раза больше.

Сегодня в России одна из главных возможностей решить жилищный вопрос - ипотека, сказал председатель партии. Но это не самый универсальный инструмент - семьи с невысокими доходами не могут таким образом улучшить свои жилищные условия. "На сегодня ипотека доступна лишь половине семей. Поэтому нужно рассматривать и дополнительные инструменты государственной жилищной политики", - заявил Медведев. Он уточнил, что к их числу относится в том числе инструмент арендного жилья.

"Дом.РФ" готов заняться вопросами социальной аренды, сообщил генеральный директор компании Виталий Мутко. По его словам, это позволило бы улучшить жилищные условия до 4 млн граждан. А замглавы минстроя Юрий Гордеев сообщил, что в России к 2023 году может появиться до 30 млн кв. метров доступного арендного жилья. В ведомстве рассчитывают, что снять подобное жилье смогут 714 тысяч семей.

Медведев призвал особое внимание уделить индивидуальному жилищному строительству. Это также помогло бы достичь целевых показателей по обеспечению граждан жильем. Он напомнил, что исходя из целей, поставленных президентом, в 2020-2030 годах должно быть построено около 1,1 млрд кв. м жилья. Председатель партии призвал при этом не допустить "гонки за квадратными метрами" в ущерб качеству жилья.

Отдельно Медведев отметил, что строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан. "Речь идет о различных льготных ипотечных программах, механизмах господдержки. Подобно тому, как было сделано при переходе от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Это требует создания банка типовых проектов ИЖС, разработки новых ипотечных программ, совершенствования законодательной базы", - сказал он. Медведев добавил, что индивидуальное жилищное строительство может стать отдельным проектом "Единой России".

Другое важное направление для партии - проблема обманутых дольщиков. По словам председателя ЕР, одна из главных причин, которая затягивает достраивание проблемных объектов - это бюрократические ограничения. Поэтому Медведев предложил упростить механизм согласования завершения строительства проблемных домов. Помочь в этом может поручительство региональных властей перед банками, которые предоставляют застройщикам проектное финансирование, считает он. "Это могло бы стать дополнительной гарантией для обеспечения займа и повлиять на снижение начальной ставки по кредиту", - пояснил Медведев.

В свою очередь член президиума генсовета "Единой России" Александр Якубовский заявил, что сейчас "проблемными" в России являются более 18 млн кв. м жилья. "За этими цифрами судьба более 200 тысяч граждан", - подчеркнул он.

Медведев напомнил, что в прошлом году завершилась масштабная реформа в жилищной сфере: речь о переходе от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Сейчас уже около 40% жилья в России строится таким образом, рассказал Виталий Мутко. По его словам, в период пандемии ни один проект, который реализуется в рамках эскроу, не попал в проблемные, нигде не было остановлено финансирование. "Это показало еще раз жизнеспособность нового механизма", - считает он.

Жилищный блок станет одним из основных в Народной программе партии на выборах в Госдуму. "При составлении программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Государственную Думу, мы, безусловно, должны собрать как можно больше предложений от граждан в этой сфере", - отметил Медведев. Он добавил, что все предложения будут проанализированы и проработаны, после чего переданы в правительство и Госдуму.