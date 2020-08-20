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20.08.2020 14:28
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные

Текст: Светлана Ментюкова

Все персональные данные, использовавшиеся для оформления цифровых пропусков во всех регионах РФ, удалены. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, передает его слова ТАСС.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы все удалили", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщалось ранее, вместе с началом режима самоизоляции, в апреле 2020 года, в магазинах приложений App Store и Google Play был размещен сервис для получения цифровых пропусков, разработанный Минкомсвязью.

По данным ведомства, запущенное в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" может быть адаптировано "для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением Москвы)".

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Пандемия коронавируса COVID-19

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