Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные

Все персональные данные, использовавшиеся для оформления цифровых пропусков во всех регионах РФ, удалены. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, передает его слова ТАСС.

"Мы все удалили", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщалось ранее, вместе с началом режима самоизоляции, в апреле 2020 года, в магазинах приложений App Store и Google Play был размещен сервис для получения цифровых пропусков, разработанный Минкомсвязью.

По данным ведомства, запущенное в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" может быть адаптировано "для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением Москвы)".