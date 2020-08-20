Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется по графику, 1 сентября.

Минобрнауки не планирует переносить начало учёбы на более поздний срок, говорится в сообщении, опубликованному на сайте ведомства.

"Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте РФ", - уточняется в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что российские студенты начнут учебный год с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе у вузы всем будут измерять температуру, проверять наличие масок, везде будут установлены санитайзеры и аппараты по дезинфекции воздуха.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной", - добавил Конюк.