Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы

Минпросвещения не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными уроками. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании уполномоченных по правам ребенка.

- Никогда дистанционное обучение не заменит традиционную систему. В этом не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - То решение, которое было принято 15 марта, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, только подчеркивает ценность школы.

Также министр рассказал о том, что ведомство готовится к тому, что с 1 сентября российские школы вернутся к к полноценному режиму работы.

- Знаю, что многих очень беспокоит вопрос: как будет организован учебный процесс, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы готовимся к тому, что 1 сентября школы вернутся к традиционному обучению, к полноценному режиму работы. Но - с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.