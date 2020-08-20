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20.08.2020 04:10
Рубрика: В мире

Минздрав Турции сообщил о разработке 13 вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи сообщил, что местные ученые разрабатывают тринадцать вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Три из них успешно прошли испытания на животных. Началась подготовка к клиническим испытаниям на людях, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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Согласно последним данным, в Турции коронавирус выявлен у 253 108 человек. Большая часть уже выздоровела. Не смогли победить COVID-19 более 6 тысяч местных жителей.

Напомним, что российским туристам, желающим отдохнуть в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Даламане и Бодруме, перед поездкой стоит ознакомиться с информацией, размещенной на сайте российского посольства в Турции.

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В мире Ближний Восток Турция Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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