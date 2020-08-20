Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку

По оценке генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, две трети строящегося жилья сейчас покупается с ипотекой. При этом для покупателей действуют разнообразные меры господдержки: программы "семейной", "дальневосточной" ипотеки, льготных ипотечных кредитов под 6,5%, а также помощи семьям с тремя и более детьми, имеющим ипотечный кредит. Однако даже при всех имеющихся послаблениях ипотека не позволяет улучшать жилищные условия семьям с невысокими доходами: сейчас она доступна для половины российских семей, но даже при нулевой ставке около 40% россиян не могут ее себе позволить, заявил Мутко.

По словам Виталия Мутко, сейчас ежегодно улучшают жилищные условия 3,7 млн домохозяйств, а через десять лет, по указу президента о национальных целях развития России до 2030 года, этот показатель должен вырасти до 5 млн, то есть на 35%.

По мнению Мутко, для решения этой проблемы необходимо создать новый инструмент государственной жилищной политики - социальное арендное жилье. В долгосрочной перспективе - до 10% от совокупного жилого фонда. Это позволит в том числе выполнить накопленные обязательства перед более чем 4 млн семей "очередников", решить проблемы ветхого и аварийного жилья.

Отчасти снять проблему с обеспечением качественным жильем также поможет программа развития индивидуального строительства, которую сейчас разрабатывает ДОМ.РФ. По оценке Виталия Мутко, ежегодно около половины нового жилья обеспечивается за счет индивидуальных домов. Из 82 млн кв. метров введенных в эксплуатацию в 2019 году 38,5 млн кв. метров пришлось на ИЖС. И, по последним опросам населения, в своих домах хотели бы жить более 40% россиян.