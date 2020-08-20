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20.08.2020 12:31
Рубрика: Власть

Начальник Генштаба прибыл с проверкой в войска Южного военного округа

Текст: Александр Степанов
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Как сообщили в Минобороны РФ, начальник Генштаба проинспектирует завершающуюся фазу второго этапа специальных учений по развертыванию системы обеспечения группировки войск на юго-западном направлении в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Фото: Минобороны РФ
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"Герасимов заслушает доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе проведения спецучений по видам обеспечения войск", - отметили в военном ведомстве.

Также Валерий Герасимов оценит практические действия подразделений материально-технического обеспечения, военной полиции, военно-воздушных сил, а также медицинского отряда спецназначения и органов военно-политической работы на полигонах округа.

С 10 по 21 августа на территории ЮВО проходят специальные учения по видам обеспечения действий войск, а также учение с органами военной полиции.

Всего в них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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