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20.08.2020 12:04
Рубрика: Экономика

Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первом полугодии 2020 года в общем объеме поступлений в бюджет России доля нефтегазовых доходов оказалась меньше 30%. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты. За аналогичный период 2019 года их доля составляла более 43%.

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Суммарно нефтегазовые доходы за шесть месяцев 2020 года составили 2,66 трлн рублей из 9,09 трлн общих поступлений в бюджет. В 2019 году соотношение было - 4,12 трлн из 9,55 трлн соответственно.

В документе говорится, что наибольшее снижение доходов произошло по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти и газа (на 1 133,9 млрд рублей, или на 36,4 %), вывозным таможенным пошлинам на сырую нефть, природный газ и нефтепродукты (на 618,1 млрд рублей, или на 53,6 %).

Немаловажное значение сыграло падение цен на нефть в апреле до 16,3 доллара за баррель. И хотя к июню большая часть снижения стоимости нефти была отыграна - до 42,1 доллара за баррель, за январь - июнь средняя цена нефти составила 39,4 доллара, что значительно ниже значения первого полугодия 2019 года - 65,8 доллара за баррель.

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