Обгон Квята попал в топ-10 лучших видео с бортовых камер

Пресс-служба "Формулы-1" составила десятку самых ярких моментов Гран-при Испании, записанных с бортовых камер.

Четвертое место в этом рейтинге занял момент красивого обгона российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята, который по внешней траектории на втором круге прошел Даниэля Риккардо. В первую тройку попали: Ромен Грожан, спасающий машину от разворота, борьба Шарля Леклера и Ландо Норриса ("Макларен"), а первая строка досталась аварии Эстебана Окона в третьей практики.

Тем временем в "Ред Булле" выразили недовольство результатами Квята. При этом консультант команды по автоспорту Хельмут Марко заявил, что пока что речи о замене россиянина не идет. "Даниил не добивается тех результатов, которые мы ожидаем. Но пока мы не добрались даже до середины чемпионата. Так что пока Квята менять не будем", - приводит слова Марко Speedweek.