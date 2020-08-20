Объявлены победители конкурса "Семья года 2020"

Победителями конкурса "Семья года 2020" стали 89 семей из самых разных регионов России, сообщила пресс-служба Минтруда.

Авторитетное жюри отобрало самых интересных кандидатов на первенство в пяти номинациях: "Семья - хранитель традиций", "Многодетная семья", "Сельская семья", "Молодая семья" и "Золотая семья". Всего на победу претендовало около 3 тысяч участников.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится уже в пятый раз. Его организаторы - Министерство труда и социальной защиты России и "Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".

"Конкурс направлен на повышение общественного престижа семейных ценностей и ответственного родительства, - сообщил первый заместитель Министра труда и социальной защиты, заместитель председателя оргкомитета конкурса Алексей Вовченко. - В этом году мероприятие проводилось в особых условиях. Впервые часть конкурсных мероприятий проходила в онлайн-формате".

В каждой номинации были определены несколько победителей. В их числе оказалась семья оленеводов, чета ветеранов Великой Отечественной войны, прожившие вместе уже 70 лет, многодетные блогеры и многие другие. Ознакомиться с полным списком триумфаторов и узнать подробности о конкурсе можно на сайте "Фонда поддержки детей".