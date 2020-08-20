Обновлены требования к букмекерам и тотализаторам

Новости

Кузнецова: Родителям первоклашек нужен выходной 1 сентября 19:56
Стали известны доходы Сергея Собянина за 2019 год 19:24
Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами 19:18
Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных 19:16
Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество 19:10
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 19:10
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
В Москве осудили киллера за убийство трех человек 18:26
Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД 16:38
Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси 16:31
В Анталье начали чипировать морских черепах 16:24
Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев 16:09
Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 18:39
Рубрика: Экономика

Теория игр

Обновлены требования к букмекерам и тотализаторам
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
С 2021 года обновятся дополнительные требования к организаторам азартных игр - букмекерским конторам и тотализаторам. Они касаются в основном аспектов деятельности таких компаний в онлайне. Постановления правительства об этом публикует "Российская газета".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно документам, организаторы азартных игр должны будут использовать для каждого вида оказываемых услуг, указанных в лицензии, не более одного доменного имени. Для приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей должен будет использоваться банковский счет, открытый в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, участником или учредителем которого является саморегулируемая организация (СРО).

Фото: iStock
Как мошенники обманывали клиентов букмекерских контор

Кроме того, информация о принятых интерактивных ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах, а также о развитии и об исходе событий, от которых зависит результат пари, должна будет храниться на территории России.

Документы регулируют также обязательный список информации на сайтах организаторов азартных игр. Там в том числе должны размещаться правила игр, приема ставок и выплаты выигрышей, а также копия решения о приеме компании в члены СРО.

Экономика Бизнес Власть Работа власти Внутренняя политика Борьба с азартными играми

Эта статья является комментарием к:

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N1219 г. Москва "Об утверждении Правил определения организатором азартных игр в букмекерской конторе базы расчета целевых отчислений от азартных игр"
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1220 г. Москва "Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр"
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1221 г. Москва "Об утверждении Правил ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования, и Правил представления в Федеральную налоговую службу данных учета в букмекерских конторах и тотализаторах участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования"
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1216 г. Москва "О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр"

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае