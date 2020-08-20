Обновлены требования к букмекерам и тотализаторам

С 2021 года обновятся дополнительные требования к организаторам азартных игр - букмекерским конторам и тотализаторам. Они касаются в основном аспектов деятельности таких компаний в онлайне. Постановления правительства об этом публикует "Российская газета".

Согласно документам, организаторы азартных игр должны будут использовать для каждого вида оказываемых услуг, указанных в лицензии, не более одного доменного имени. Для приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей должен будет использоваться банковский счет, открытый в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, участником или учредителем которого является саморегулируемая организация (СРО).

Кроме того, информация о принятых интерактивных ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах, а также о развитии и об исходе событий, от которых зависит результат пари, должна будет храниться на территории России.

Документы регулируют также обязательный список информации на сайтах организаторов азартных игр. Там в том числе должны размещаться правила игр, приема ставок и выплаты выигрышей, а также копия решения о приеме компании в члены СРО.