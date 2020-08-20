Официально представлена новая Call of Duty о периоде холодной войны

Компания Activision на YouTube-канале франшизы Call of Duty опубликовала первый тизер будущей игры серии - полное название проекта звучит как Call of Duty: Black Ops - Cold War.

Ролик получил подзаголовок "Знай своего врага", а события игры будут разворачиваться в период холодной войны.

В этот раз разработчики пообещали не прописывать в сюжете альтернативную историю, так как на видео мелькает фраза "основано на реальных событиях".

Больше подробностей будет раскрыто 26 августа.