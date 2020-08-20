У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Официально представлена новая Call of Duty о периоде холодной войны

Текст:   Богдан Бобров
20.08.2020,  
10:27
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания Activision на YouTube-канале франшизы Call of Duty опубликовала первый тизер будущей игры серии - полное название проекта звучит как Call of Duty: Black Ops - Cold War.

Ролик получил подзаголовок "Знай своего врага", а события игры будут разворачиваться в период холодной войны.

В этот раз разработчики пообещали не прописывать в сюжете альтернативную историю, так как на видео мелькает фраза "основано на реальных событиях".

Больше подробностей будет раскрыто 26 августа.

видео
Фото: Xiaomi
Популярные в России смартфоны Xiaomi не получат Android 11 19.08.2020
Вышел первый тизер продолжения "Червяка Джима" 11.08.2020
Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia 10.08.2020
игры
Фото: Samsung
В Россию пришел смартфон Samsung с NFC и огромной батареей. Цена удивляет 19.08.2020
iPhone с установленной Fortnite предлагают за сотни тысяч рублей 18.08.2020
шутеры
Фото: istock
Как не дать приложениям украсть данные со смартфона. Три простых совета 19.08.2020
Новая нейросеть превращает героев старых видеоигр в страшных монстров 21.06.2020
В Fortnite появился Аквамен Джейсона Момоа 17.06.2020