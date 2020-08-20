Онколог рассказал о наиболее подверженных раку органах

Определенные органы в теле человека в большей степени подвержены онкологическим заболеваниям. Причем это характерно не только для жителей России. Такие же тенденции проявляются и в других странах.

Как рассказал радиостанции "Говорит Москва" заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов, наиболее распространены рак легкого, молочной железы (у женщин), а также рак кожи, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Однако эксперт подчеркивает, что в случае раннего выявления онкозаболевания при отсутствии метастазов лечение избавляет от опухоли в 80-90 процентах случаев. Причем в подобных ситуациях применяются менее агрессивные лечебные процедуры.

Также Константин Титов не согласился с точкой зрения о "помолодевшем" раке. По его словам, скрининговые программы позволяют выявлять онкозаболевания довольно рано, но это вовсе не значит, что молодежь страдает от рака в большей степени.

"Вообще рак - это на 90 процентов приобретенная болезнь, от которой чаще всего страдают люди пожилого возраста. Конечно, болеют и дети, но редко; реже, чем пожилые, болеет молодежь", - говорит онколог.