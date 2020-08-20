Онколог рассказал о наиболее подверженных раку органах

Новости

Стали известны доходы Сергея Собянина за 2019 год 19:24
Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами 19:18
Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных 19:16
Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество 19:10
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 19:10
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
В Москве осудили киллера за убийство трех человек 18:26
Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД 16:38
Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси 16:31
В Анталье начали чипировать морских черепах 16:24
Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев 16:09
Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка 16:07
Хуснуллин пообещал проверить ход восстановительных работ в Иркутской области 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 19:10
Рубрика: Общество

Онколог рассказал о наиболее подверженных раку органах

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Определенные органы в теле человека в большей степени подвержены онкологическим заболеваниям. Причем это характерно не только для жителей России. Такие же тенденции проявляются и в других странах.

Фото: iStock
Онколог назвала простой способ распознать появление рака кишечника

Как рассказал радиостанции "Говорит Москва" заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов, наиболее распространены рак легкого, молочной железы (у женщин), а также рак кожи, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

Однако эксперт подчеркивает, что в случае раннего выявления онкозаболевания при отсутствии метастазов лечение избавляет от опухоли в 80-90 процентах случаев. Причем в подобных ситуациях применяются менее агрессивные лечебные процедуры.

Также Константин Титов не согласился с точкой зрения о "помолодевшем" раке. По его словам, скрининговые программы позволяют выявлять онкозаболевания довольно рано, но это вовсе не значит, что молодежь страдает от рака в большей степени.

"Вообще рак - это на 90 процентов приобретенная болезнь, от которой чаще всего страдают люди пожилого возраста. Конечно, болеют и дети, но редко; реже, чем пожилые, болеет молодежь", - говорит онколог.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц