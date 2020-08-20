ОПЕК+ планирует усилить дисциплину по выполнению нефтяной сделки

Глава Минэнерго России Александр Новак подчеркнул, что восстановление спроса составило 90% от докризисного уровня, но идет оно трудно. Все страны, в том числе не участвующие в сделке, сократили производство на 12 млн баррелей в сутки.

"В июле предложение было ниже спроса на 1 млн баррелей в сутки, а это означает, что мы начали движение в сторону уменьшения запасов до среднего пятилетнего значения. Теперь многое будет зависеть от темпов роста потребления и спроса зимой", - пояснил министр.

В отличие от июльской встречи ОПЕК+, носившей больше формальный характер, продолжавшейся чуть более часа, заседание 19 августа длилось более четырех часов. Не секрет, что главной темой обсуждения стала дисциплина выполнения условий сделки ее участниками. "Все подходят с большим уровнем ответственности и понимают, что результата можно достичь только тогда, когда все действуют в соответствии с обязательствами", - подчеркнул Новак.

Ожидается, что страны, недовыполнившие свои квоты в мае - июле, компенсируют эти объемы до конца сентября. Планы их возмещения нарушители должны представить в секретариат ОПЕК до 28 августа.

С учетом косвенных данных о снижении производства в Мексике в июле сделка ОПЕК+ была выполнена на 97% (без Мексики на 95%). Такого результата удалось достичь во многом благодаря высокому уровню выполнения своих обязательств лидерами пакта, крупнейшими нефтедобывающими странами - Россией (в июле - 97%) и Саудовской Аравией (102%). Причем, по словам Новака, в августе Россия уже компенсировала недостачу и вышла на 100-процентный уровень исполнения сделки. Суммарно две страны обеспечивают более 50% от всего объема сокращения добычи. Крупнейшие нарушители соглашения, выявленные в июне, Ирак и Нигерия в прошлом месяце улучшили показатели лишь до 85%. За большими объемами снижения производства лидерами оказались не очень заметны плохие результаты Габона, Республики Конго, Анголы, Экваториальной Гвинеи и некоторых других стран. Но на настроения рынка, дисциплину среди других участников сделки и общий информационный фон их невыполнение обязательств оказывает значительное влияние.

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"Саудовская Аравия не зря угрожала нарушителям условий сделки еще в июне, что выйдет из соглашения, если квоты сокращения не будут соблюдаться другими странами", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, никаких других рычагов воздействия на "двоечников" у лидеров сделки нет. Только угроза очередного обрушения рынка. Пакт ОПЕК+ не допускает обращения в суд, если кто-то его не выполняет. Добиться 100-процентного результата, наверное, невозможно, но допускать, чтобы весь груз сокращения добычи лег на Россию и Саудовскую Аравию, тоже нельзя, считает Симонов.