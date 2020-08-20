ОПЕК+ планирует усилить дисциплину по выполнению нефтяной сделки

Новости

Кузнецова: Родителям первоклашек нужен выходной 1 сентября 19:56
Стали известны доходы Сергея Собянина за 2019 год 19:24
Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами 19:18
Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных 19:16
Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество 19:10
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 19:10
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
В Москве осудили киллера за убийство трех человек 18:26
Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД 16:38
Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси 16:31
В Анталье начали чипировать морских черепах 16:24
Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев 16:09
Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 19:41
Рубрика: Экономика

Это уже перебур

ОПЕК+ планирует усилить дисциплину по выполнению нефтяной сделки
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Признаки оздоровления рынка - прекращение роста запасов нефти в июле 2020 года, а также снижение разницы между спросом и предложением отметили участники встречи министерского комитета ОПЕК+. Но темпы восстановления отрасли оказались ниже, чем ожидалось, из-за растущего риска приобретения пандемией COVID-19 затяжного характера.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Минэнерго России Александр Новак подчеркнул, что восстановление спроса составило 90% от докризисного уровня, но идет оно трудно. Все страны, в том числе не участвующие в сделке, сократили производство на 12 млн баррелей в сутки.

Фото: Андронов Алексей/ТАСС
Ряд стран обязали компенсировать невыполненные обязательства по добыче нефти

"В июле предложение было ниже спроса на 1 млн баррелей в сутки, а это означает, что мы начали движение в сторону уменьшения запасов до среднего пятилетнего значения. Теперь многое будет зависеть от темпов роста потребления и спроса зимой", - пояснил министр.

В отличие от июльской встречи ОПЕК+, носившей больше формальный характер, продолжавшейся чуть более часа, заседание 19 августа длилось более четырех часов. Не секрет, что главной темой обсуждения стала дисциплина выполнения условий сделки ее участниками. "Все подходят с большим уровнем ответственности и понимают, что результата можно достичь только тогда, когда все действуют в соответствии с обязательствами", - подчеркнул Новак.

Ожидается, что страны, недовыполнившие свои квоты в мае - июле, компенсируют эти объемы до конца сентября. Планы их возмещения нарушители должны представить в секретариат ОПЕК до 28 августа.

С учетом косвенных данных о снижении производства в Мексике в июле сделка ОПЕК+ была выполнена на 97% (без Мексики на 95%). Такого результата удалось достичь во многом благодаря высокому уровню выполнения своих обязательств лидерами пакта, крупнейшими нефтедобывающими странами - Россией (в июле - 97%) и Саудовской Аравией (102%). Причем, по словам Новака, в августе Россия уже компенсировала недостачу и вышла на 100-процентный уровень исполнения сделки. Суммарно две страны обеспечивают более 50% от всего объема сокращения добычи. Крупнейшие нарушители соглашения, выявленные в июне, Ирак и Нигерия в прошлом месяце улучшили показатели лишь до 85%. За большими объемами снижения производства лидерами оказались не очень заметны плохие результаты Габона, Республики Конго, Анголы, Экваториальной Гвинеи и некоторых других стран. Но на настроения рынка, дисциплину среди других участников сделки и общий информационный фон их невыполнение обязательств оказывает значительное влияние.

Достигнутый баланс на рынке нефти остается хрупким из-за опасений второго витка пандемии

"Саудовская Аравия не зря угрожала нарушителям условий сделки еще в июне, что выйдет из соглашения, если квоты сокращения не будут соблюдаться другими странами", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его мнению, никаких других рычагов воздействия на "двоечников" у лидеров сделки нет. Только угроза очередного обрушения рынка. Пакт ОПЕК+ не допускает обращения в суд, если кто-то его не выполняет. Добиться 100-процентного результата, наверное, невозможно, но допускать, чтобы весь груз сокращения добычи лег на Россию и Саудовскую Аравию, тоже нельзя, считает Симонов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае