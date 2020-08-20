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20.08.2020 13:26
Рубрика: В мире

Отставка главы МИД Польши принята премьер-министром страны

Текст: Александр Гусаров

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку и она была принята главой правительства страны, сообщает РИА Новости.

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"В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел", - говорится в сообщении польского МИД.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий принял отставку главы Чапутовича. Об написал глава канцелярии премьера Михал Дворчик в своем аккаунте в Twitter.

Министр посчитал, уточнили в МИД Польши, что "после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии". Напомним, что Яцек Чапутович занимал должность министра иностранных дел республики меньше двух лет - с января 2018 года.

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