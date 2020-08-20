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20.08.2020 23:55
Рубрика: В мире

Париж, Лондон и Берлин выступили за сохранение сделки с Ираном

Франция, Великобритания и Германия не поддержали решение США добиться восстановления санкций против Ирана в рамках принятой в 2015 году резолюции Совета Безопасности ООН.

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"Мы не можем одобрить эту инициативу, которая не совместима с нашими усилиями в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в распространенном в четверг коммюнике глав МИД этих стран.

Дипломаты напомнили, что США перестали быть участниками СВПД, добровольно выйдя из договора в мае 2018 года. В то же время Париж, Лондон и Берлин "полны решимости сохранить процессы и институты, составляющие основы многосторонности".

Ранее в четверг, 20 августа, госсекретарь США Майк Помпео встретился с председателем Совбеза ООН, передав тому жалобу на неисполнение Тегераном положений СВПД. По мнению Вашингтона, это автоматически запускает процедуру восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231, принятой в 2015 году.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Комментируя заявление МИД Франции, Великобритании и Германии, Майк Помпео заявил, что ранее "наши друзья в Германии, Франции и Соединенном Королевстве приватно заявляли мне, что тоже не хотят снятия эмбарго". При этом он констатировал, что "в конечном счете они не представили сегодня никаких альтернатив и возможностей".

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