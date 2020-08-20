Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами

Патриарх Кирилл, прибывший сегодня первым - с начала пандемии - визитом на Соловки, призвал российские власти наделить Соловецкий архипелаг особым статусом и ограничить его посещение туристами. Это поспособствует сохранению экологии места и духовного уклада находящегося здесь с XV века монастыря.

- Нужно поговорить с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков все же отличался от режима посещения любого другого места, - цитирует слова патриарха на заседании попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага агентство РИА Новости. - Ведь можно это место захламить моментально. И создать тенденцию, которую сложно будет потом обратить: люди будут прилетать на Соловки и вести себя так, как в любом другом месте. Если не ограничить посещение Соловков туристами, то это, по словам патриарха, плохо отразится как на "физической экологии, природе", так и на "духовной экологии, культуре". Так, Соловки могут превратиться "в парадный дом, ну а вслед за этим уничтожатся".

По его мнению, нужен такой режим, который не был бы опасен "для экологии (с большой буквы) этого замечательного места". Ведь зачастую монастыри, которые изначально были местом уединения, становятся объектами для туризма, что, как отметил предстоятель РПЦ, "является большим испытанием для братии".

В 1992 году комплекс монастыря был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.