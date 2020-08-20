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20.08.2020 14:20
Рубрика: Власть

Почему НАТО резко активизировала воздушную разведку у границ России

Текст: Юрий Гаврилов
В последние месяцы Национальный центр управления обороной России чуть ли не каждый день сообщал о полетах разведывательных самолетов и беспилотников НАТО у наших границ.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В воздушном шпионаже особенно усердствуют США. Дежурные средства ПВО постоянно засекают чужие объекты в небе над Балтикой, Черным и северными морями. Случается, что натовцы одновременно проводят шпионские рейды сразу в нескольких регионах поблизости от нашей территории. Именно так, к примеру, случилось в минувшую среду. Сначала на перехват над нейтральными водами Балтийского моря американского стратегического самолета-разведчика RC-135 подняли истребитель Су-27. Позже такую же операцию провели над Черным морем - там к российской границе приблизились два разведывательных борта США - RC-135 и Р-8А "Посейдон".

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Чем вызвана столь неприкрытая активизация разведки НАТО у наших границ? С этим вопросом корреспондент "РГ" обратился к военным экспертам. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что это связано с реализацией политики Североатлантического блока по так называемому укреплению восточного фланга. Помимо развертывания на ротационной основе бронетанковой бригады в Польше, формирования батальонных тактических групп в странах Прибалтики, развертывания наземной системы ПРО в Румынии и Польше, переброски тысячи американских солдат из Германии в Польшу, НАТО еще и реализует свои планы в сфере воздушно-космических сил. Например, известно о развертывании так называемого балтийского патруля на аэродромах в Эстонии и Литве.

Кроме того, усилена разведывательная деятельность авиации НАТО в прилегающих к нашей стране акваториях Черного, Балтийского, Северного и Баренцева морей. Что пытаются они вскрыть? "Если говорить о самолетах оптико-электронной, радиоэлектронной разведки и беспилотниках, то они, приближаясь к границам России, пытаются вынудить наших военных перевести работу радиолокационных станций из работы в дежурном режиме в боевой. То есть, чтобы российские части ПВО перешли на боевые частоты", - считает Мураховский.

Кроме того, по его мнению, это позволяет, по крайней мере, попытаться определить частоты систем боевого управления, которые задействуют  в данных случаях на нашей территории не только по воздушно-космическим силам, но и по другим компонентам. Для этого США часто используют стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk и различные варианты самолета радиоэлектронной разведки RC- 135. Одна из его модификаций нацелена на вскрытие работы средств связи в очень широком диапазоне частот. Другая - на ведение радиотехнической разведки. То есть, отслеживания работы наземных РЛС и бортовых станций нашей авиации.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Еще регулярно выполняются полеты самолетов базовой патрульной авиации США, Великобритании и Франции - "Посейдона", "Нептуна", "Ориона", "Атлантики". Они, в частности, пытаются определить районы патрулирования наших подлодок и маршруты боевых кораблей в восточном Средиземноморье, в Черноморском бассейне, на Балтике и на морских полигонах российского Северного флота. К примеру, тот же "Посейдон" имеет на борту буксируемые радиобуи, которые сбрасывает в различных районах Мирового океана и снимает с их помощью нужную информацию. "Я не знаю точно, применяют ли они активные радиобуи во время полетов у наших границ, но это не исключено", - предположил эксперт.

Он обратил внимание на такой момент. Несмотря на то, что ни одна из стран НАТО не признала Крым российским, они не решаются нарушать сухопутные, воздушные и морские границы РФ в районе полуострова. Хотя стоит иметь в виду, что тот же Global Hawk действует с большой высоты и может вести оптико-электронную разведку в достаточно широкой полосе на глубину 15-20 километров от нашей границы.

"Надо понимать, что США используют не только воздушный шпионаж. У них в космосе развернута достаточно мощная спутниковая группировка, в том числе и для оптико-электронной разведки, - отметил Мураховский. - Аппараты этого семейства негласно называют "ключом к замочной скважине". Последние модификации таких спутников оснащены цифровыми многоспектральными матрицами, которые позволяют получать изображения в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах".

Эксперт уверен, что натовцы собирают информацию о нашей стране и ее армии, прежде всего, с космических аппаратов, в том числе спутников радиотехнической разведки. А полеты разведывательной авиации нужны, чтобы спровоцировать наших военных на "включение" систем боевого управления. То есть на вскрытие работы штабов и дежурных сил ПВО, в том числе авиации.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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На это наши военные реагируют адекватно. Если посмотреть на количество полетов разведавиации НАТО у российских границ (30-35 рейдов в неделю) и работу наших истребителей по сопровождению чужих бортов (3-4 вылета), то соотношение, на взгляд Мураховского, вполне разумное. "Мы не переходим на полноценный боевой режим работы, чего добиваются натовцы, не задействуем на полную средства ПВО и радиоэлектронной борьбы. То есть, не раскрываем свои системы. И в то же время не оставляем без внимания появление воздушных разведчиков у границ России", - сказал эксперт.

Руководитель Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов уверен, что НАТО выстраивает все более организованную и интенсивную систему постоянной разведки российской территории и наших Вооруженных сил. "Думаю, разведывательные полеты у границ РФ будут активизироваться и далее", - отметил он.

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