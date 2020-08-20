Президент РФБ рассказал о планах после переизбрания

Андрей Кириленко сохранил пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) на ближайшие четыре года. Таков главный итог отчетно-выборной конференции РФБ, прошедшей накануне.

Конкурентом переизбиравшегося главы организации был энергичный спортивный функционер Эдуард Сандлер, известный тренерской работой в дальневосточных клубах. Для победы одному из кандидатов нужно было набрать 50 процентов плюс еще два голоса участвовавших в конференции делегатов. Сама процедура голосования с учетом эпидемиологической ситуации проходила заочно в режиме онлайн на портале госуслуг.

Реальной борьбы не получилось: Андрей Кириленко одержал победу за явным преимуществом. Голоса за легендарного в недавнем прошлом баскетболиста отдали 109 делегатов, в то время как на стороне Сандлера оказались симпатии всего 16 голосовавших.

- Сперва хотел бы поблагодарить региональные федерации за поддержку. Важно, что люди видят прогресс в том, что ты делаешь, - подчеркнул Кириленко в разговоре с прессой после переизбрания. - Остается много проблем, но сиюминутно решить их не получится. Предстоит кропотливая, планомерная работа. Важно, чтобы была инициатива на местах, а РФБ всегда готова прийти на помощь.

На вопрос, готов ли он сотрудничать со своим теперь уже бывшим конкурентом, не стеснявшимся в преддверии выборов громких заявлений и резких высказываний, Кириленко ответил отрицательно.

- Мне не близок стиль, которым пользовался мой оппонент. Возможно, я просто по-другому воспитан. Всегда проще оскорблять, относиться с сарказмом, проявлять неуважение. Надо было говорить не со мной, а регионами. Им доказывать.

Говоря о задачах на ближайшие четыре года, основным вектором глава отечественного баскетбола назвал "жизнь по средствам, без размена на большие проекты, чтобы не пускать пыль в глаза. Надо маленькими шажками двигаться вперед, выстраивать систему. Чтобы она заработала на регулярной основе, должно пройти лет 10-20".

В чем-то придется даже потерпеть, например, как это происходит с женской сборной, давно не добивавшейся высоких результатов, и скоро произойдет с мужской командой.

- Результаты женской сборной - это большая рана на моем сердце. Произошло омоложение, ждем, когда будет прорыв. Не за горами этот процесс и в мужской сборной, поколение, которое еще сыграет в отборе на Олимпиаду и потом сойдет. Молодым игрокам понадобится время, чтобы закрепиться в сборной.

Кстати

Кириленко уже получил поздравительное письмо от руководства Международной федерации баскетбола (ФИБА). "Сердечно и искренне поздравляем вас с переизбранием на должность президента Российской федерации баскетбола. Желаем всего наилучшего в продолжении работы на этом посту. С воодушевлением ждем продолжения тесного сотрудничества в продвижении и развитии нашего вида спорта в России и в мире", - говорится в документе, подписанном президентом ФИБА Хамане Ньянгом и гендиректором организации Андреасом Загклисом.