Президент РФБ рассказал о планах после переизбрания

Новости

Стала известна дата презентации нового iPhone 22:58
СМИ: Месси сообщил Куману о желании покинуть "Барселону" 22:39
В сутки коронавирус подтверждается у 25-30 московских школьников 22:09
Губернатор Подмосковья рассказал, как пойдут линейки 1 сентября 22:08
Премьер Беларуси считает российский рынок приоритетным для Минска 22:02
На mos.ru открылся проект, посвященный выборам муниципальных депутатов округов Марьино и Бабушкинский 22:01
При обнаружении COVID у одного ученика весь класс переведут на удаленку 22:00
В Мали будет назначен "временный президент" 21:51
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 10 200 человек 20:58
В NASA оценили опасность утечки воздуха на МКС 20:40
В городе Волжском выполнили первую трансплантацию почки 20:09
Минпросвещения рассмотрит вопрос выбора формата обучения подростков в СИЗО 20:02
Кузнецова: Родителям первоклашек нужен выходной 1 сентября 19:56
Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле 19:50
Стали известны доходы Сергея Собянина за 2019 год 19:24
Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами 19:18
Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных 19:16
Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество 19:10
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 19:10
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 22:43
Рубрика: Спорт

По системе Кириленко

Президент РФБ рассказал о планах после переизбрания
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8240)
Андрей Кириленко сохранил пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) на ближайшие четыре года. Таков главный итог отчетно-выборной конференции РФБ, прошедшей накануне.

Конкурентом переизбиравшегося главы организации был энергичный спортивный функционер Эдуард Сандлер, известный тренерской работой в дальневосточных клубах. Для победы одному из кандидатов нужно было набрать 50 процентов плюс еще два голоса участвовавших в конференции делегатов. Сама процедура голосования с учетом эпидемиологической ситуации проходила заочно в режиме онлайн на портале госуслуг.

Фото: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
Глава федерации баскетбола Кириленко встретился с женской сборной

Реальной борьбы не получилось: Андрей Кириленко одержал победу за явным преимуществом. Голоса за легендарного в недавнем прошлом баскетболиста отдали 109 делегатов, в то время как на стороне Сандлера оказались симпатии всего 16 голосовавших.

- Сперва хотел бы поблагодарить региональные федерации за поддержку. Важно, что люди видят прогресс в том, что ты делаешь, - подчеркнул Кириленко в разговоре с прессой после переизбрания. - Остается много проблем, но сиюминутно решить их не получится. Предстоит кропотливая, планомерная работа. Важно, чтобы была инициатива на местах, а РФБ всегда готова прийти на помощь.

На вопрос, готов ли он сотрудничать со своим теперь уже бывшим конкурентом, не стеснявшимся в преддверии выборов громких заявлений и резких высказываний, Кириленко ответил отрицательно.

- Мне не близок стиль, которым пользовался мой оппонент. Возможно, я просто по-другому воспитан. Всегда проще оскорблять, относиться с сарказмом, проявлять неуважение. Надо было говорить не со мной, а регионами. Им доказывать.

Говоря о задачах на ближайшие четыре года, основным вектором глава отечественного баскетбола назвал "жизнь по средствам, без размена на большие проекты, чтобы не пускать пыль в глаза. Надо маленькими шажками двигаться вперед, выстраивать систему. Чтобы она заработала на регулярной основе, должно пройти лет 10-20".

Состоялась жеребьевка групп женской баскетбольной Евролиги

В чем-то придется даже потерпеть, например, как это происходит с женской сборной, давно не добивавшейся высоких результатов, и скоро произойдет с мужской командой.

- Результаты женской сборной - это большая рана на моем сердце. Произошло омоложение, ждем, когда будет прорыв. Не за горами этот процесс и в мужской сборной, поколение, которое еще сыграет в отборе на Олимпиаду и потом сойдет. Молодым игрокам понадобится время, чтобы закрепиться в сборной.

Кстати

Кириленко уже получил поздравительное письмо от руководства Международной федерации баскетбола (ФИБА). "Сердечно и искренне поздравляем вас с переизбранием на должность президента Российской федерации баскетбола. Желаем всего наилучшего в продолжении работы на этом посту. С воодушевлением ждем продолжения тесного сотрудничества в продвижении и развитии нашего вида спорта в России и в мире", - говорится в документе, подписанном президентом ФИБА Хамане Ньянгом и гендиректором организации Андреасом Загклисом.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Российская федерация баскетбола

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы
Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"