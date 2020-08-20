При столкновении судов в Янцзы 14 человек пропали без вести

При столкновении двух судов на реке Янцзы пропали без вести 14 человек. ЧП произошло недалеко от Шанхая, сообщило Центральное телевидение Китая.

"В акватории столкнулись танкер и баржа с щебнем. В трюме танкера находилось три тысячи тонн бензина, которые от удара воспламенились. Баржа затонула", - приводит подробности ТАСС.

На двух судах в общей сложности было 17 членов экипажа. Спасателям удалось помочь только трем из них, которые в момент столкновения упали в воду. Специалисты продолжают поиск остальных людей.