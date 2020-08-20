Проект "Чистая тарелка" коснулся самой популярной сети ресторанов в КНР Quanjude, которая специализируется на приготовлении "утки по-пекински". Ее сотрудники в Пекине встречают посетителей слоганом: не заказывайте больше, чем вы можете съесть.

Сайт сети Quanjude призывает клиентов заказывать в соответствии с количеством их гостей и даже убеждает их заказывать на одно блюдо меньше, чем их общее количество. Рестораторы также просят посетителей собрать остатки еды и забрать ее домой. В штате некоторых ресторанов жареной утки в Пекине введена должность инспектора по борьбе с пищевыми отходами. Эта сеть - последнее крупное предприятие общественного питания в КНР, присоединившееся к кампании против пищевых отходов Clear Your Plate ("Очисти свою тарелку"), которая началась по всему Китаю на прошлой неделе. Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что практика пренебрежительного и расточительного отношения к еде оказалась "постыдной" в тот момент, когда страна борется с пандемией, сообщает Reuters.

По сообщениям государственных СМИ, в сфере общественного питания Китая ежегодно выбрасывается на свалку 17-18 миллионов тонн продуктов питания. Этого количества достаточно, чтобы прокормить каждый год около 30-50 миллионов населения страны. Местные органы власти и ассоциации общественного питания настоятельно призывают рестораны предлагать клиентам меньшие порции, в то время как некоторые закусочные ввели штрафы за расточительство. Один ресторан даже начал взвешивать посетителей, чтобы решить, сколько они могут заказать, но позже отказался после жесткой критики его действий в интернете.

Кампания по борьбе с пищевыми отходами, отмечают эксперты, отражает озабоченность Пекина по поводу обеспечения продовольственной безопасности из-за сбоев, вызванных пандемией в цепочках поставок сельскохозяйственной продукции. Граждане КНР, которые демонстрируют в соцсетях изображения полных еды столов и "собственного чревоугодия" были предупреждены на прошлой неделе против поощрения расточительства еды на таких платформах, как Kuaishou и Douyin, в которых говорилось, что их могут забанить (запретить доступ в соцсеть) или наказать крупными штрафами.