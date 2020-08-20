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20.08.2020 15:25
Рубрика: Власть

Путин назвал главное качество управленца

Текст: Кира Латухина
Главное для любого управленца - умение слышать людей и понимать проблемы страны, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

"Именно без необходимых личных качеств на госслужбе, во всяком случае, делать нечего", - считает Владимир Путин. "Главное для любого управленца - это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан", - заявил он.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Государственная служба, она и называется "служба", потому что это служение - в данном случае гражданам России", - считает президент.

"Какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком. Только при этом условии ваши знания, передовые знания, безусловно, и компетенции будут работать на достижение главной цели - повышение благополучия и благосостояния граждан страны", - заключил Путин.

Власть Работа власти Президент

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