Путин назвал главное качество управленца

Главное для любого управленца - умение слышать людей и понимать проблемы страны, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

"Именно без необходимых личных качеств на госслужбе, во всяком случае, делать нечего", - считает Владимир Путин. "Главное для любого управленца - это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан", - заявил он.

"Государственная служба, она и называется "служба", потому что это служение - в данном случае гражданам России", - считает президент.

"Какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком. Только при этом условии ваши знания, передовые знания, безусловно, и компетенции будут работать на достижение главной цели - повышение благополучия и благосостояния граждан страны", - заключил Путин.