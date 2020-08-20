Путин оценил влияние санкций по Крыму

Санкции по Крыму в отношении России создают сложности, но они преодолимы. Об этом заявил президент на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, которая прошла в режиме видеоконференции.

Комментируя выступление замглавы Севастополя Марии Литовко, Владимир Путин подчеркнул, что нужно привлекать инвесторов со всей России. "К сожалению, нам создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее, - сказал он. - Но это все дело техники: было бы желание - мы любые сложности преодолеем".

Необходимо создавать условия для привлечения инвестиций, и они обязательно будут, уверен президент: "Как только будет понятно для бизнеса, что есть отдача - а она, безусловно, будет, посмотрите на туристические потоки сегодня в Крым и Севастополь - то будет и результат".